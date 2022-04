Chris Finch s’en veut d’avoir oublié Jordan McLaughlin dans le Game 3

« On fait parfois des choses stupides. » Chris Finch n’a pas trouvé meilleure explication au fait de ne pas avoir utilisé Jordan McLaughlin lors du match 3 perdu face aux Grizzlies. Le technicien des Wolves a rectifié le tir cette nuit lors de la quatrième manche.

Lors de la rencontre précédente, le technicien avait préféré répartir les minutes sur le poste 1 entre D’Angelo Russell et Patrick Beverley. « J’ai regretté de ne pas avoir fait jouer J-Mac parce qu’on était en panne de jus. Il a été génial ce soir. Il a été unique. »

Son meneur remplaçant a en effet répondu présent en signant son meilleur match jusqu’ici dans la série : 16 points (5/6 aux tirs dont 4/4 de loin), 2 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en seulement 14 minutes de jeu. Avec un +6 au score lorsqu’il était en jeu. « J-Mac dans les médias ! Meilleur +/- du match ! », s’enthousiasme Anthony Edwards affichant sa complicité avec son coéquipier en conférence de presse. Avant d’ajouter : « Attendez, comment j’ai fait pour finir un ratio négatif de -2 ? »

L’arrière fantasque n’avait pas de quoi s’en faire car son faux remplaçant Jordan McLaughlin, le plus souvent utilisé comme poste 2 aux côtés de Patrick Beverley, a assuré l’essentiel. Ce dernier lui a d’ailleurs délivré plusieurs bons ballons pour des shoots ouverts derrière la ligne à trois points.

Après ne pas avoir joué du tout deux jours plus tôt, il a ainsi signé sa meilleure sortie offensive de l’année. « Je ne suis pas en mesure de me faire rentrer moi-même en jeu. Alors quand mon nom est appelé, je dois aller sur le terrain, être productif, et donner au coach une raison de me faire jouer », note le joueur non-drafté, en assurant que tout le monde lui avait demandé d’être agressif.

Comparé à Shaun Livingston

Chris Finch a sans doute trouvé plus d’une raison de le mobiliser pour le match 5 grâce à sa belle performance. « C’est ce qu’il fait en permanence », estime Karl-Anthony Towns en décrivant un « professionnel accompli. Chaque jour où il entre sur le terrain, il a un impact. C’est quelque chose de normal, la routine. On a besoin de quelqu’un comme lui, qui sort du banc, domine et contrôle le jeu. »

Une « domination » qui se traduit d’abord dans la gestion du jeu car le meneur de 26 ans, qui sort de sa plus petite saison NBA, n’est pas attendu pour inscrire 20 points. « KAT » compare son coéquipier à ce que faisait Shaun Livingston chez les Warriors il y a quelques années et lui décerne sans hésiter le titre de MVP de la rencontre. « J’ai juste fait mon boulot », affiche l’intérieur pour relativiser sa propre performance (33 points et 14 rebonds).

Anthony Edwards, qui considère Jordan McLaughlin ainsi que Josh Okogie comme « les meilleurs coéquipiers » de sa jeune carrière, lui accorde également ce titre officieux et n’a qu’une hâte : revoir son meneur briller lors du prochain match.