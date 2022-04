Blake Griffin, un coup de jus bienvenu pour les Nets

« Je ne suis pas sûr de ce que ce remplacement pour Blake Griffin va donner mais il y a une chose que j’admire : c’est qu’il se donne à fond. » Depuis son poste de commentateur, Stan Van Gundy s’est d’abord interrogé sur le pari de Steve Nash de relancer son vétéran, en fin de troisième quart-temps, face aux Celtics cette nuit.

À l’instar de LaMarcus Aldridge, l’intérieur n’avait pas encore été mobilisé par les Nets dans cette série. Il n’était d’ailleurs pas rentré en jeu depuis le 2 avril dernier, soit six « DNP » consécutifs.

Une rentrée d’abord délicate puisque le joueur de 34 ans a raté une passe, facilement interceptée par Jaylen Brown qui a pu finir au dunk de l’autre côté du terrain, alors que Blake Griffin pensait avoir commis une faute volontaire pour l’en empêcher.

L’ancien dunker des Clippers a fait oublier ce raté en affichant sa bonne volonté en défense, n’hésitant pas à plonger avec Robert Williams pour provoquer un entre-deux. Aussi, en attaque, il s’est fait remarquer avec deux paniers primés consécutifs dans le quatrième quart-temps pour répondre à Jaylen Brown qui l’a fait souffrir en défense après des « switchs » recherchés par Boston.

« Il s’est donné à fond. Il s’est vraiment démené, il a bossé, rentré deux paniers à 3-points et nous a donné un coup de fouet. On avait besoin d’un coup de pouce, d’énergie, de vie et d’un peu de confiance », énumère son coach qui a fini par renvoyer Nic Claxton pour disputer les cinq dernières minutes du match.

Le bon état d’esprit

« J’essaye de rester prêt à chaque instant. La plupart du temps, tu penses que tu ne vas pas jouer et c’est le cas. Mais ils me l’ont dit, et j’étais prêt. Mais cela fait partie de mon boulot. C’est notre rôle à tous de rester prêts. Mais c’était génial d’être sur le terrain », apprécie le vétéran, écharpe à l’épaule, qui a apporté autant de points (8 points à 2/4 aux tirs, 1 rebond et 1 contre) que de minutes jouées.

Malgré ce petit plus pas forcément attendu, les Nets ont de nouveau perdu et se retrouvent au bord du « sweep ». Soulignant le travail défensif « phénoménal » des Celtics, en le comparant avec celui des Spurs ou des Grizzlies d’il y a quelques années, affrontés lorsqu’il évoluait à Los Angeles, Blake Griffin réclame à son équipe de « faire attention aux détails » et de « se regarder dans le miroir ».

« On va regarder les images et voir ce que les coaches nous ont préparé. Le positif avec cette équipe est que LaMarcus, Kevin (Durant), Ky (Irving), Goran (Dragic) ou Patty (Mills) ont connu beaucoup de matches de playoffs. J’en ai aussi disputé quelques-uns donc on a quelques repères collectivement. On doit avoir le bon état d’esprit pour les prochains jours. Je ne sais pas si cela a été le cas ce soir. »