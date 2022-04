Rudy Gobert postérizé, cela n’arrive pas tous les jours. Spencer Dinwiddie qui monte au dunk non plus d’ailleurs. Alors les deux en même temps, cela méritait bien la première place du classement.

Pour le reste, la rencontre entre les Wolves et les Grizzlies a été spectaculaire. On peut retenir le contre de Jaren Jackson Jr. ou alors Patrick Beverley qui imite Kobe Bryant, en utilisant la planche pour s’en sortir sans dribbler et marquer.