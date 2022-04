La Answer 4 remet les voiles

La Answer IV a marqué toute une génération de fans d’Allen Iverson au début des années 2000 et continue de jouir d’une belle cote, même vingt ans après. De retour au premier plan à l’occasion d’une collaboration avec « Packer Shoes », la chaussure signature de « The Answer » est une nouvelle fois habillée d’un coloris gris-blanc qui, comme la précédente, est un clin d’œil au modèle « America’s Cup » de Prada.

Cette fois, le cuir bleu est donc remplacé par du cuir blanc, et la tige est notamment complétée par une partie en mesh gris « argenté », avec la même association pour recouvrir la languette, tandis que la fermeture éclair est assortie d’une touche de rouge, comme sur le logo Reebok au niveau du talon.

Ce modèle « White-Silver » sera disponible dès aujourd’hui sur Packershoes.com puis sur Reebok.com à partir du 28 avril, au prix de 180 dollars.

