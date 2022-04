Grant Williams, facteur X parfait

Avec 17 points à 4/4 au tir dont 3/3 de loin, 6/6 aux lancers-francs, 6 rebonds et 2 contres en 32 minutes, Grant Williams a réalisé le match parfait comme facteur X, dans le Game 2 remporté par les Celtics face aux Nets.

Le remplaçant a bien aidé Boston à remonter un déficit de 17 points, derrière un public chaud bouillant.

« Nos fans savent qu’ils sont parmi les meilleurs de la ligue honnêtement, parce que non seulement ils vont s’en prendre à l’autre équipe, mais parce qu’ils vont aussi nous soutenir. Quand on fait un « run » dans cette salle, l’adversaire doit parfois appeler un temps-mort parce qu’il est impossible d’appeler un système (à cause du bruit).

Grant Williams préférait ainsi parler de l’impact du public, plutôt que du sien.

« Parfois, un quarterback (au football américain) tape sur son casque pour dire : ‘Je n’entends rien’ … C’est une de ces choses qu’on observe en grandissant, en tant que joueur, sur les fans du Boston Garden. On admire le fait que, comme à l’époque de Kevin Garnett, les fans de Boston ont vraiment un impact. Ils ont été comme ça depuis que je suis enfant et ils sont toujours comme ça maintenant, donc avoir cet avantage est énorme. Nous savons que notre salle est notre salle, et nous devons le protéger », explique ainsi l’ailier fort sur ce surplus de motivation.

L’aspect physique des playoffs lui va bien

Grant Williams apprécie cette ambiance mais également le cadre des playoffs. Le joueur des Celtics sourit ainsi lorsqu’on lui demande s’il apprécie l’aspect physique de la « postseason », car la défense plus rugueuse autorisée dans les joutes de fin de saison lui correspond. Comme il le dit, c’est « un autre jeu » désormais.

Il sait toutefois quel est son rôle, et ne s’enflamme pas après sa belle performance.

« Pour moi, il s’agit juste de faire mon travail. Ces gars (Jayson Tatum et Jaylen Brown), ils ont fait ça toute l’année et on leur en demande beaucoup. Et encore davantage durant les playoffs. Pour nous, il s’agit juste d’être ce que nous sommes, de se faire confiance et de croire en ce qu’on fait au quotidien pour réussir. »

Et quand il apporte des minutes aussi précieuses, il montre à Ime Udoka qu’il fait partie intégrante de tout ça.