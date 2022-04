La douce revanche de Joel Embiid

Ce n’est pas un panier au buzzer d’un Game 7 pour atteindre une finale de conférence, mais le 3-points de Joel Embiid à la dernière seconde du Game 3 est hautement symbolique. C’est dans cette salle qu’il s’était effondré en larmes en 2019 après le panier miracle de Kawhi Leonard. Et c’est sur le même demi-terrain qu’il a climatisé la Scotiabank Arena avec un 3-points digne d’un Ray Allen ou d’un Reggie Miller.

Du « catch-and-shoot » sur une remise en jeu. C’est très compliqué, surtout quand on mesure 2m13 pour 125 kilos, mais Joel Embiid assure que c’est son « spot ». Ce que confirme Tobias Harris.

« Pour lui, c’est un tir avec un pourcentage élevé, surtout sur cet aile » assure l’ailier. « On a donné le ballon à notre meilleur joueur. Quelqu’un qui va au bout des actions, quelqu’un qui met les tirs. »

Pourtant, quelques minutes auparavant, Joel Embiid avait échoué quasiment au même endroit à la fin du 4e quart-temps, envoyant Raptors et Sixers en prolongation.

« Super système ! Tobias a fait un écran incroyable, Danny a fait une super passe. Tout ce que j’avais à faire, c’était de finir l’action et je suis content d’y être parvenu » raconte le pivot camerounais, félicitant aussi Doc Rivers.

« En venant dans cette salle, on avait en tête ce qu’il s’était passé la dernière fois »

En quittant le terrain, Joel Embiid n’a pas pu s’empêcher de chambrer Drake lui promettant un coup de balai samedi après-midi. « C’est génial, mais le boulot n’est pas terminé. On en a encore une à aller chercher » poursuit-il, qui réfute l’idée d’une revanche par rapport à 2019. « Pendant toute la série, je n’ai pas vraiment pensé à venir ici pour me venger. Je suis davantage concentré sur le fait de gagner le titre. »

Mais Tobias Harris, encore lui, n’a pas la même version. « Joel et moi en avons parlé. En venant dans cette salle, on avait en tête ce qu’il s’était passé la dernière fois. »

Revanche ou pas, il s’agit du « plus beau panier de sa carrière » selon lui, et samedi, il aura donc le balai en main pour en finir avec ces Raptors diminués et fatigués. Il le tiendra sans doute de la main gauche puisqu’il s’est blessé au poignet droit. En conférence de presse, il est apparu avec une protection.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais j’ai de nouveau mal » a-t-il confié. « Je pense que je me suis peut-être tordu le poignet. On verra ce que ça donne après la nuit. »

Envisage-t-il de manquer ce Game 4 ? « Impossible ! » a-t-il lancé.