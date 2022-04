À la dernière seconde, Joel Embiid climatise Toronto en prolongation !

Les Sixers ont réussi le coup parfait. Jamais les troupes de Doc Rivers n’ont mené au score au cours des quatre quart-temps. Mais avec l’aide du trio Maxey-Harden-Embiid, ils ont été en mesure d’accrocher la prolongation, et s’en sont ensuite remis au talent du Camerounais à la dernière seconde pour forcer la décision.

Les Raptors avaient pourtant pris le meilleur départ, en contrôlant mieux le rythme du match tandis que le trio Trent Jr-Achiuwa-Boucher à 3-points faisait passer les locaux à +10 après 12 minutes de jeu.

Le deuxième quart-temps a été le théâtre d’un concours de gâchettes dans un rythme correspondant plus aux Sixers. Mais l’adresse extérieure des locaux, le talent de Pascal Siakam et les ballons perdus à répétition de Philly ont permis à Toronto de préserver un écart de 10 points à la pause (56-46).

James Harden et Joel Embiid sont revenus avec d’autres intentions au retour des vestiaires. Après le dunk de « The Beard » pour ramener les siens à -5 (62-57), c’est le pivot camerounais qui a pris les choses en main, s’arrachant en scorant 18 des 28 points de son équipe en troisième quart-temps afin de mettre la pression sur les Raptors (75-74).

Ces derniers ont tenu la baraque tant bien que mal et ont bien cru avoir fait le plus dur lorsqu’OG Anunoby à 3-points sur un ballon ressorti par Fred VanVleet et Precious Achiuwa au rebond offensif offraient à nouveau 5 points d’avance aux locaux (95-90).

Mais Tyrese Maxey et James Harden ont fait le nécessaire pour égaliser. Precious Achiuwa a ensuite provoqué la sixième faute de James Harden mais a manqué ses deux lancers derrière (95-95). Et après deux ultimes tentatives ratées de Joel Embiid derrière l’arc et Tobias Harris sous le cercle, les deux équipes se sont retrouvées pour cinq minutes de prolongation.

Dans un final sous haute tension, OG Anunoby et Tyrese Maxey se sont livrés à une démonstration de sang-froid avec un tir à 3-points pour l’ailier et deux paniers plein de toucher du meneur. Mais le dernier mot est revenu à Joel Embiid qui s’est racheté d’une erreur d’inattention en inscrivant un « catch-and-shoot » à 3-points avec 0.9 seconde sur la dernière possession des Sixers, pour offrir la victoire à Philly (101-104).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La revanche de Joel Embiid. Les pleurs du Camerounais à l’issue de la précédente série entre les deux équipes en 2019 sont oubliés. Le pivot des Sixers a pris sa revanche en rendant la monnaie de sa pièce aux Raptors dans leur salle avec un panier « clutch » pratiquement synonyme de qualification puisque Toronto se retrouve désormais mené 3-0. D’autant plus savoureux alors que Philadelphie a dû attendre la prolongation pour passer devant au score pour la première fois du match.

– À un cheveu. À +5 à moins de deux minutes de la fin, les Raptors ont vu le match leur échapper sur des détails. Il y a d’abord eu ce contre d’OG Anunoby sur James Harden finalement compté comme un « goaltending » pour quelques dixièmes de seconde. La suite fait tout aussi mal aux troupes de Nick Nurse puisque ce sont trois lancers ratés qui ont coûté très cher dans le final, deux pour Precious Achiuwa à 27 secondes de la fin du dernier acte et un pour OG Anunoby qui aurait bien pu être le héros du match sans ce coup de génie de Joel Embiid.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid. Le pivot s’illustre au fil des matchs par sa justesse et ça a encore été le cas cette nuit puisqu’il a vite retrouvé le fil après un départ poussif. Son troisième quart-temps époustouflant l’a remis sur le droit chemin, et son dernier panier, le plus important de sa carrière selon ses dires, a été la cerise sur le gâteau de son match à 33 points et 13 rebonds.

✅ La paire Maxey-Harden. Quand Joel Embiid peut compter sur des lieutenants dans une forme pareille, ça ouvre forcément plus de perspectives dans le jeu des Sixers. Même si Philly est passé par un trou de souris, les deux créateurs de l’équipe ont encore fait le job cette nuit avec 19 points chacun et en représentant une menace constante aux côtés de leur leader.

⛔ Pascal Siakam. Auteur d’une première mi-temps sans fausse note, le leader des Raptors a quant à lui perdu le fil au cours de la deuxième mi-temps, disparaissant progressivement des radars pour terminer à 12 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, trop loin de son rendement attendu pour un tel rendez-vous.

⛔ Fred VanVleet. Le meneur, de retour de blessure, a beaucoup joué sur les trois premiers matchs de cette série. Il a beaucoup arrosé aussi, avec un 3/13 cette nuit dans la lignée de ses sorties précédentes. Il compense avec d’autres choses mais lui non plus n’est pas à la hauteur du rendez-vous pour l’instant.

LA SUITE

Le quatrième match de la série aura lieu ce vendredi à partir de 02h00, avec des Raptors déjà dos au mur pour leur deuxième match de suite devant leur public.