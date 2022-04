La saison des Clippers s’est terminée aux portes des playoffs, sur un deuxième match de « play-in » perdu à domicile face aux Pelicans. Après la déception, l’heure est déjà la projection sur la saison prochaine, avec comme principal espoir que Kawhi Leonard soit définitivement remis sur pied pour la reprise.

Opéré en juillet 2021 d’une rupture partielle d’un ligament croisé du genou, l’ailier All-Star aura donc vécu une saison blanche. Une absence qui aura coûté cher aux Clippers même si Lawrence Frank se tourne maintenant vers de meilleurs lendemains.

Le président des Clippers a fait un point sur la situation de son joueur, même s’il se garde bien d’assurer sa présence pour le début de la saison prochaine.

« Je ne vais pas me lancer dans des calendriers à la mi-avril. Je fais juste confiance au processus de le voir travailler tous les jours et à quel point il travaille dur. Peu importe, s’il sera prêt pour la reprise ou si ça prend un peu plus de temps, j’ai une grande confiance dans le fait qu’il sera plus fort que jamais à son retour », a-t-il déclaré alors que Kawhi Leonard en est déjà à neuf mois d’absence.

La patience récompensée ?

Même s’ils n’ont jamais exclu la possibilité de le retrouver en tenue avant la fin de la saison 2021/22, on peut dire que les Clippers ont pris toutes leurs précautions pour que le retour de Kawhi Leonard se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Ils espèrent donc être récompensés de leur patience en retrouvant à la rentrée un joueur complètement régénéré, Lawrence Frank ayant rappelé que certains athlètes peuvent tout à fait revenir « à 100% » après une telle blessure et même être « meilleurs que jamais », lorsque le processus de rééducation, estimé entre 12 à 15 mois, s’est déroulé dans les meilleures conditions.

Sur ce point, le président des Clippers n’avait que du bien à dire de son joueur au niveau de son implication et de son rôle de leader qu’il a conservé, même à distance.

« Nous sommes encouragés par ses progrès. Le fait qu’il ait été capable de rester aussi concentré sur sa rééducation en dit long sur la discipline qu’il affiche sur le terrain. Celle-ci s’applique également à sa rééducation. C’est un défi. Ce n’est pas facile », a-t-il ajouté, notant également le comportement exemplaire de son leader vis-à-vis du groupe au cours de cette année compliquée pour lui. « Il est très intelligent et il a une grande connaissance du jeu. Il ne peut pas être là physiquement, mais nos gars l’observent. Il est là tôt et puis il est encore là tard. Ils voient tout le processus. Ça compte. D’après mon expérience, les meilleurs joueurs fédèrent et inspirent toujours par ce qu’ils font, pas par ce qu’ils disent. Ce sont les actions qui comptent ».

Et l’année prochaine, Kawhi Leonard reviendra au sein d’une équipe qui aura fière allure, avec toujours Paul George mais également Norman Powell, Marcus Morris, Luke Kennard, Reggie Jackson, Terance Mann ou encore Ivica Zubac toujours sous contrat. Alors que Nicolas Batum a lui une « player option » à activer.