Titulaire ou remplaçant, Lonnie Walker IV espère rester aux Spurs

Lonnie Walker IV a-t-il disputé son dernier match avec les Spurs face aux Pelicans en « play-in » ? L’arrière arrive en fin de contrat et sera free agent protégé à partir de cet été, ce qui signifie que San Antonio pourra s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure.

Au fil de la saison, il s’est en tout cas montré de plus en plus à l’aise et régulier dans son rôle. Son apport sera-t-il jugé suffisant par le « front office » pour le prolonger même si Devin Vassell et Josh Primo pourraient lui faire concurrence au même poste à l’avenir ?

« Il a en quelque sorte pris le rôle de Manu Ginobili », a glissé Gregg Popovich. « Il sort du banc, il sait qu’il doit scorer pour nous, et il est plus qu’heureux de le faire ».

Tenté par un rôle de titulaire ?

De son côté, le joueur s’est dit « plein d’espoir » à l’idée de rempiler avec la franchise qui l’a draftée en 2018, tout en glissant son envie de gagner et de participer au playoffs. L’idée de pouvoir être titulaire le titille également.

« Je crois que je suis un titulaire. Mais si je suis un sixième homme ou que je sors du banc, ça me va. Je veux gagner. Je veux participer aux playoffs. Je veux être dans une bonne équipe », a-t-il déclaré.

Malgré les apparences, Lonnie Walker IV prépare sans doute ses arrières au cas où les Spurs ne s’alignent pas sur ce à quoi il pourrait prétendre, à savoir une « mid-level exception » estimée à 10.1 millions de dollars la saison prochaine.

« C’est le plan, ce à quoi j’ai pensé pendant tout ce temps », a-t-il ajouté au sujet d’une prolongation à San Antonio, avant de botter en touche au moment d’évoquer la façon dont il allait s’impliquer dans d’éventuelles négociations. « Je vais rester dans mon rôle. Je suis un joueur de basket, je suis ici pour mettre des paniers. Je ne suis pas là pour être un agent et parler de négociations ou d’autres choses ».

En dehors des Spurs, seules quatre franchises ont pour l’instant la marge de manœuvre salariale pour lui proposer quelque chose d’intéressant : Detroit, Orlando, Indiana et Portland. Quatre formations pas vraiment calibrées pour les playoffs l’an prochain. Reste à connaître le plan de San Antonio, qui aura de toute façon le dernier mot.