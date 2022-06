Aux Spurs, Lonnie Walker IV se révèle comme joker

Si Dejounte Murray a pris le costume de « go-to-guy » à San Antonio, la menace peut vraiment venir de partout et Lonnie Walker IV incarne cette « polyvalence » à merveille. L’arrière qui culmine à un peu plus de 12 points par match cette saison, tourne à plein régime depuis un mois.

San Antonio, le meilleur banc de la ligue

Sur ses 12 derniers matchs, il a en effet été « flashé » à 17.1 points en moyenne par match à 49% d’adresse au tir dont 39% à 3-points, avec une dernière sortie 22 points en 26 minutes la nuit dernière face à Minnesota.

« C’est un super scoreur », a souligné Tre Jones, le meneur de jeu de la « second unit » des Spurs. « Il peut marquer à tout moment. Il joue vraiment bien, surtout ces dernières semaines. Il a vraiment élevé son niveau de jeu. Il a eu la main chaude, c’est clair. Chaque fois que je suis sur le terrain, j’essaie de le trouver ».

Tour à tour, tout le monde a sa chance au sein de l’effectif de Gregg Popovich qui se distingue du coup par la productivité de son banc, le meilleur de la ligue à égalité avec le Heat (40 points par match en moyenne avant la rencontre de la nuit). « Le banc est intéressant parce qu’il semble toujours être différent », a pour sa part noté l’entraîneur, qui a aussi nuancé la statistique en raison du « turnover » provoqué par les blessures.

On peut tout de même noter quelques coups de chaud de la part d’autres joueurs en sortie de banc comme lorsque Keita Bates-Diop a rendu 30 points sur le parquet des Lakers, ou plus récemment lorsque Jock Landale a passé 26 points aux Pacers samedi soir.

« L’objectif des joueurs est toujours de s’assurer que le travail fourni par les titulaires reste le même. S’ils ont une soirée difficile, c’est à nous de prendre le relais », a souligné Zach Collins, qui s’est distingué lors de la victoire historique des Spurs face à Utah vendredi soir avec 15 points, 5 rebonds et 3 passes décisives en 19 minutes.

L’équipe passe avant le reste

Lonnie Walker IV a ainsi appris à faire dans l’efficacité afin de franchir un cap. Titulaire les deux tiers du temps la saison passée, il a reculé sur le banc pour mieux sauter.

« Avec Tre, et tous les autres, on sait que lorsqu’on entre en jeu, il n’est pas question de prendre le temps de « trouver son rythme ». On doit y aller en mode attaque, être agressifs offensivement et défensivement », a-t-il souligné. « C’est juste ce que sont les Spurs. On est prêts à tout, toujours prêts à affronter n’importe quel obstacle, à n’importe quel moment. On a des joueurs très solides qui sortent du banc et qui sont constamment prêts à jouer et à jouer au mieux de leurs capacités ».

Cette force sera peut-être ce qui fera la plus grande fierté de Gregg Popovich cette saison.

« Nous avons eu la chance d’avoir beaucoup de joueurs concentrés d’abord sur l’équipe, qui correspondent à ce que nous voulons faire. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, ils essaient de jouer comme il faut », a conclu le coach le plus victorieux de l’histoire, pour qui la manière reste aussi importante que le résultat.