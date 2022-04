Memphis obligé d’envoyer Steven Adams au bout du banc

Ce n’est pas la première fois qu’un pivot titulaire se retrouve écarté d’une série de playoffs. En fonction de l’adversaire, un pivot « classique » peut vite devenir un boulet, et dans la série entre Memphis et Minnesota, c’est le sort de Steven Adams. Face à la mobilité de Karl-Anthony Towns, Steven Adams est dépassé, et Taylor Jenkins a décidé de s’en passer… Déjà transparent lors du Game 1, le Kiwi a rapidement pris deux fautes cette nuit.

Après moins de trois minutes, il rejoint le banc. On ne le reverra plus du match. Même pas au début de la deuxième mi-temps puisque Taylor Jenkins avait choisi de débuter avec Jaren Jackson Jr en 5, et d’ajouter Kyle Anderson parmi les titulaires. Une formule payante.

« J’ai évidemment prévenu Steve de ma décision » précise Taylor Jenkins après le match. « Il est évident qu’il a eu des problèmes de fautes au début, et ensuite, le banc a bien tourné ».

« Le coach a fait un ajustement en sortant Steve, mais son humeur n’a absolument pas changé »

Preuve que cette tactique a fonctionné, Karl-Anthony Towns n’a pris que 7 tirs ! Lui aussi a eu des problèmes de fautes, mais il a surtout été gêné par la mobilité de Jaren Jackson Jr, et plus généralement par celle des Grizzlies. Le temps d’un soir, on avait retrouvé la défense agressive de Memphis, et Steven Adams n’apporte pas grand-chose dans cette configuration au large. Une situation qu’il accepte.

« Peu importe ce que tu dois faire pour gagner, je suis là pour toi, Coach » a répondu Steven Adams si l’en croit Taylor Jenkins. « Je suis super fier de lui. C’est le professionnel ultime. »

Pour Ja Morant, c’est un non-événement, et ça fait partie de la vie d’une équipe.

« Nous sommes très altruistes, et peu importe ce qui se passe, nous apprécions la réussite de nos coéquipiers« , a déclaré le meneur de jeu. « Le coach a fait un ajustement en faisant jouer d’autres gars et en sortant Steve, mais son humeur n’a absolument pas changé. Il était toujours aussi impliqué. Il nous parlait toujours et encourageait toujours les gars. »

Pendant toute la deuxième mi-temps, Steven Adams s’est transformé en super assistant, à encourager et guider ses coéquipiers. Pas le genre à bouder dans son coin, et on le sait depuis son arrivée en NBA du côté du Thunder.