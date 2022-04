Le MVP de la nuit | C’était Kevin Durant déguisé en Brandon Ingram

Depuis qu’il arrivé en NBA, on compare Brandon Ingram à Kevin Durant. Même allure, même envergure, même morphologie… Même s’il est déjà All-Star, l’ailier des Pelicans n’a évidemment pas le talent du double champion NBA. On parle de l’un des meilleurs attaquants de l’histoire. Pour certains, c’est même LE meilleur attaquant de l’histoire.

Mais cette nuit, Brandon Ingram n’avait pas grand chose à lui envier, tant il a réalisé un match « Durantesque ». Pour que les Pelicans signent l’exploit de la soirée avec cette victoire à Phoenix, l’ancien ailier des Lakers compile 37 points, 11 rebonds et 9 passes. Le tout à 13 sur 21 aux tirs, dont 3 sur 4 à 3-points. Avec Mikal Bridges et Jae Crowder sur le dos !

« C’est l’un des meilleurs matches en carrière, et il le réalise sur la plus grande des scènes » résume Willie Green. « Je suis tellement fier de lui. Il se donne à fond, c’est un super coéquipier et il est très intelligent ».

Et très doué avec ses 26 points en seconde mi-temps. En fin de match, lui et CJ McCollum ont enchaîné les paniers « clutch » face à des Suns privés de Devin Booker touché à la cuisse. On retiendra par exemple ce gros 3-points en « pull-up jumper » avec Jae Crowder collé à lui, ou encore ce fadeaway à zéro degré dans le coin droit du terrain : il a l’avantage de taille sur son défenseur, et son envergure et son talent font le reste.

Il n’a que 24 ans…

Mais Brandon Ingram, c’est aussi une grosse activité et de l’altruisme. Lui et son équipe n’ont pas flanché à chaque fois que Phoenix a recollé au score.

« La différence, c’est qu’on a débuté le match en étant agressif » explique-t-il en bord de terrain. « On a fait preuve de résilience quand ils ont fait des séries. On a été attentifs en attaque, en défense… On a haussé le ton en défense, on a dicté le rythme du match, et on a recherché le meilleur shoot possible en fin de match. »

Pour Larry Nance Jr, son ancien coéquipier aux Lakers, Brandon Ingram « est le meilleur joueur de n’importe quelle rencontre à laquelle il participe. Dans les défaites comme dans les victoires« .

Pour l’intéressé, il s’agit juste de continuer de progresser et de le faire dans un collectif. Ses neuf passes sont le signe de sa progression, et il n’a que… 24 ans ! Désormais, il va falloir conserver cet avantage du terrain lors des deux prochains matches à domicile.

« Ce sont mes premiers playoffs » rappelle Brandon Ingram. « Je prends beaucoup de plaisir. On va continuer de prendre du plaisir et d’être détendus, mais aussi de rester concentrés sur notre plan de jeu. On va jouer à domicile, devant nos fans, et ça va être bien ».