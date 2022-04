Nick Nurse en manque de solutions pour relancer les Raptors

Trente-deux minutes, c’est le temps que Fred VanVleet a passé d’affilée sur le terrain cette nuit avant de voir le banc pour la première fois du Game 2. Cet exemple en dit long sur la frilosité de Nick Nurse à ouvrir son banc, et globalement sur les limites de l’effectif de Toronto. En raison des différents pépins physiques qui ont touché OG Anunoby, Fred VanVleet ou encore Pascal Siakam, le coach de Toronto avait déjà limité ses rotations en deuxième partie de saison, jouant essentiellement à huit les dernières rencontres pour aller chercher la 5e place.

Pour preuve, cinq joueurs de Toronto (Pascal Siakam, Fred VanVleet, OG Anunoby, Scottie Barnes et Gary Trent Jr) tournent cette saison à plus de 35 minutes en moyenne par match. Dans tout le reste de la ligue, seuls 17 autres joueurs (qui ont joué plus de 20 matchs cette saison) atteignent pourtant cette moyenne et aucune autre équipe n’en a plus que deux. C’est dire à quel point Nick Nurse s’est appuyé sur ses titulaires cette saison.

Malachi Flynn, symbole du manque de rythme des joueurs du banc

Cette nuit encore, Fred VanVleet, OG Anunoby et Pascal Siakam ont respectivement joué 44, 38 et 41 minutes. Pour ne rien arranger, Scottie Barnes était absent, tandis que Gary Trent Jr (malade) et Thaddeus Young (touché au pouce) n’ont pu disputer que respectivement 10 et 8 minutes, compliquant un peu plus la donne pour les Raptors.

Le problème, c’est que les habituels joueurs du bout du banc n’ont pas été sollicités depuis longtemps. À l’image de Malachi Flynn, complètement passé à côté cette saison.

Le meneur s’est notamment attiré les foudres de son coach en laissant passer un ballon au sol qui a finalement profité à Tyrese Maxey qui a relancé les Sixers alors que le « momentum » penchait en faveur de Toronto.

« J’ai pensé que Malachi aurait pu sauter sur ce ballon et sauver la possession », a regretté Nick Nurse. « C’est le genre d’action qu’il va devoir faire, je lui demande toujours de se battre et de récupérer des ballons perdus comme celui-là, mais sinon il a été correct. C’est une situation difficile pour lui. Il était à deux doigts de commencer ce soir, et c’est sans doute ce qu’il avait en tête en arrivant ici pour jouer ».

Nick Nurse a voulu faire confiance à un Gary Trent Jr. malade avant de se rendre à l’évidence, mais n’a finalement presque rien pu tirer de Malachi Flynn qui disputait seulement son deuxième match de playoffs après être entré trois minutes samedi dans le Game 1, autant qu’Armoni Brooks, qui n’a quant à lui pas vu le terrain cette nuit.

Un Game 3 déjà décisif

Même si Scottie Barnes a confié qu’il se sentait mieux, Nick Nurse va peut-être devoir faire preuve d’un peu plus de souplesse dans ses rotations, avec des titulaires qui semblent sur les rotules face à des Sixers qui ont en plus décidé de miser sur la puissance de Joel Embiid et la vitesse de Tyrese Maxey.

Le prochain match qui se disputera à domicile, avec l’absence de Matisse Thybulle, peut aider à remettre ces Raptors dans le droit chemin.

« C’est le moment où on veut passer de bon à excellent », a glissé Fred VanVleet. « Je vais parler pour moi, car je n’ai pas fait le nécessaire ce soir. La responsabilité nous en revient. C’est un grand défi et un grand test pour nous. Nous devons nous montrer à la hauteur. Je suis sûr que nous le ferons ».