Ancienne recrue n°1 de la promotion de 2022 avant de se reclasser, avec un an d’avance, dans la classe de 2021, Jalen Duren a officialisé son inscription à la Draft après une seule saison en NCAA, à Memphis. Recruté par le coach des Tigers, Penny Hardaway, le pivot a pris la suite de James Wiseman sur le poste 5.

Plus jeune que la plupart de ses collègues de la promotion 2021, il a joué ses premiers matches universitaires à seulement 17 ans, et a logiquement eu du mal à s’adapter en début de saison.

Memphis a d’ailleurs patiné, ne remportant que 9 des 17 premières rencontres de la campagne. En deuxième partie de saison, le pivot vedette a finalement trouvé son rythme, et dans son sillage les Tigers ont fini fort : 12 victoires au cours des 13 derniers matches, et une qualification à la « March Madness » en tant que tête de série n°9. Finalement, l’aventure s’est terminé au deuxième tour, avec une courte défaite face à Gonzaga.

Dans l’ensemble, le natif du Delaware signe une saison « freshman » satisfaisante, avec 12 points (59.7% aux tirs), 8.1 rebonds et 2.1 contres en moyenne par match, un titre de meilleur freshman de la conférence AAC, et une sélection dans la premier cinq de la conférence.

Evan Mobley comme modèle

« Cette année à Memphis était une bonne expérience » résumait-il. « C’était un bon challenge, surtout l’opportunité de joueur le tournoi NCAA, et de jouer des matches sur l’antenne nationale, dans des environnements impressionnants. J’ai beaucoup appris, et c’est une année qui m’a beaucoup aidé dans mon développement. »

Désormais âgé de 18 ans, ce qui devrait faire de lui le plus jeune joueur de la Draft cette année, Jalen Duren passe déjà à la suite. « J’ai hâte de montrer mes progrès en NBA, notamment mon toucher de balle près du cercle, et mon tir. Il y a beaucoup de choses que je peux porter à une équipe : mon énergie, ma mentalité et mon éthique de travail. Je ne pense qu’à la gagne, je suis prêt à faire n’importe quoi pour gagner. »

Pivot au physique et aux qualités athlétique impressionnantes, et dont le potentiel défensif est certain, Jalen Duren explique prendre exemple sur le rookie des Cavaliers Evan Mobley, dont il apprécie l’assise défensive, et sur Bam Adebayo ou Nikola Jokic en ce qui concerne la vision de jeu. Classé 7e du Top 100 d’ESPN, il sera, sauf mauvaise surprise durant les entrainements pré-draft avec les franchises, un « lottery pick » assuré.