Brook Lopez en sauveur pour les Bucks

NBA – Plombé par les fautes et son manque de rythme, le Grec n’a pas marqué dans le dernier quart-temps dans le Game 1 contre les Bulls. Les Bucks ont alors pu compter sur leur pivot.

En prenant deux fautes en début de dernier quart-temps contre les Bulls, Giannis Antetokounmpo s’est tiré une balle dans le pied. Après les deux en première période et la troisième après la pause, le Grec se retrouvait donc avec cinq fautes et plus de huit minutes à jouer.

Direction donc le banc, pour éviter le pire. Wesley Matthews a pris sa place, mais celui qui va changer la fin de ce Game 1, c’est Brook Lopez, entré en même temps pour Jevon Carter.

« Il a été une énorme clé de ce match », commente Mike Budenholzer pour The Athletic. « Des deux côtés du terrain, il a été très bon. Il a réalisé des grosses actions près du cercle. Il a bien commencé, bien terminé, bien défendu. Il a été très important. »

En huit minutes dans ce dernier quart-temps, le pivot va inscrire 7 points alors que, dans le même temps, le MVP 2019 et 2020 ne va pas trouver le chemin du cercle. Dans un premier temps, Brook Lopez s’est illustré sur un panier avec la faute où il est parti de la ligne à 3-pts, pour prendre cinq points d’avance, à moins de cinq minutes de la fin.

Puis, deux minutes après, il se présente ligne de fond pour offrir une solution de passe à Giannis Antetokounmpo, bloqué par deux défenseurs. Brook Lopez se manque, mais prend son rebond offensif et marque.

« On en a parlé quand on a analysé les Bulls. Il faut être présent pour Jrue Holiday, Khris Middleton et Giannis », explique-t-il. « On a l’avantage de taille et il faut en profiter dans la raquette. On doit s’assurer d’être dans la raquette pour offrir des possibilités à notre Big Three. »

« Brook est un sacré scoreur. Les gens l’oublient parfois »

Les 7 points du pivot, sur les 19 inscrits par les champions en titre dans le dernier acte, ont marqué les esprits et fait la différence.

« C’est capital, surtout quand les défenses trappent, de pouvoir aller vers le cercle et trouver un Brook », raconte Giannis Antetokounmpo. « Dans les moments chauds, l’avoir près du cercle ou au rebond offensif, c’est important. Dès qu’on shoote, il est dans la raquette. Dans le dernier quart-temps, avec ses floaters, ses lancers-francs, il a été incroyable. »

Brook Lopez a terminé cette partie avec 18 points à 7/14 au shoot et 5 rebonds. Après avoir manqué la quasi totalité de la saison à cause de son dos, ce Game 1 fut une parfaite occasion de rappeler qu’il est un membre essentiel de Milwaukee. Un facteur X de luxe derrière le trio Antetokounmpo – Holiday – Middleton.

« C’est dingue que les gens le sous-estiment », regrettait Jrue Holiday avant le début de la série. « Même encore la saison passée, c’était le cas. Contre Atlanta, dans le Game 5, il avait mis 33 points. Il dunkait sur tout le monde. On a vu cette saison à quel point il nous avait manqué, surtout en défense. Je ne suis pas sûr non plus que les gens sachent qu’il est toujours le meilleur marqueur de l’histoire des Nets. Et sans paniers primés en plus (seulement 137 marqués en neuf saisons). Dans un basket dominé par les 3-pts, Brook est un sacré scoreur. Les gens l’oublient parfois. »