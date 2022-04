John Collins a tenu bon

« Il a été bon pour nous ce soir. Il n’avait pas joué depuis un mois. C’était une décision qui a été prise juste avant le match. On a hésité à le remettre dans le bain, mais il s’en est bien tiré. On l’a mis dans le rôle de back-up au poste 5. Bien sûr, il doit retrouver du rythme, de la cohésion avec ses coéquipiers, mais c’était bon de le revoir de retour sur le terrain ».

Dans la déroute de son équipe lors de ce Game 1 perdu 115-91 à Miami, Nate McMillan a pu se consoler avec le retour de John Collins, pas revenu à 100% mais qui lui a apporté une rotation supplémentaire au poste 5 suite à la blessure au genou de Clint Capela lors du deuxième match de « play-in » d’Atlanta, remporté à Cleveland.

Non content d’avoir dû défendre sur Bam Adebayo, l’intérieur a rendu 10 points et 4 rebonds en 21 minutes de jeu, bouclant sa prestation par un 3-points et un dunk. Mais surtout, il a tenu le coup physiquement après avoir passé un peu plus d’un mois sans jouer.

« Je me suis mieux senti que prévu », a-t-il confié après le match. « Je crois que l’adrénaline a un peu pris le dessus sur le reste. Il a fallu gérer ça correctement, s’assurer que je puisse être dans le meilleur état possible, et essayer d’être moi-même. Ça faisait un bout de temps que je n’avais pas vu le parquet, mais j’ai le sentiment d’avoir vite retrouvé mon souffle, même si j’aurais clairement espéré un meilleur résultat. C’est à nous de nous remettre au travail ».

Un « energizer » en batterie faible

Alors qu’on le pensait souffrant du dos et d’un doigt, le joueur a également confié avoir dû composer avec une blessure à la voûte plantaire.

« Ça a été dur. Je suis droitier, donc ma blessure à un doigt de la main droite m’a causé un peu plus de problèmes que je ne le pensais au début. Pour ce qui est de l’aponévrose plantaire, j’ai un peu compensé avec mon talon. Ça m’a un peu mis en difficulté, mais comme je l’ai dit, j’essaie d’y aller avec délicatesse. On a un programme, et on s’y est tenu pour que je puisse revenir. Je me sens bien ».

John Collins va désormais devoir se préparer à enchaîner avec un deuxième match sous haute intensité, avec en tête l’objectif de ne pas être un poids pour son équipe et surtout de ne pas aggraver ses blessures. L’intérieur marche sur des œufs, lui qui se distingue habituellement par sa débauche d’énergie et sa dimension physique.

Mais son équipe a trop besoin de lui et il ne peut simplement pas passer son tour.

« Je ne sais pas si je pourrais me sentir à nouveau à 100% dans un avenir proche. La façon dont je vois ça, c’est que je dois me demander si je me sens suffisamment bien pour aller sur le terrain et jouer au basket. Je sais que je ne serai pas complètement libéré de la douleur, mais personne ne l’est vraiment à ce stade de la saison. Je dois m’assurer que le risque que je prends ne me causera pas de souci sur le long terme », a-t-il ajouté. « Je vais essayer de retrouver mon souffle, et faire un peu de tout, parler à mes coéquipiers, faire ce que je sais faire naturellement, apporter de l’énergie. C’est l’une des seules choses que je peux faire pour essayer de motiver les gars ».