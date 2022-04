Le Heat asphyxie Trae Young et gifle les Hawks pour commencer

Le début de ce Game 1 est tout sauf un plaisir pour les yeux. Durant le premier quart-temps, les deux formations cumulent 40 petits points (23-17 Heat), avec des pourcentages aux tirs affreux, surtout pour Atlanta (3/17, leur pire quart-temps de la saison). Malgré cette panne en attaque d’entrée, les Hawks ne sont finalement qu’à -6, grâce à leur agressivité vers le cercle (10/13 aux lancers-francs).

La galère offensive continue pour les hommes de Nate McMillan durant le deuxième quart-temps (8/21), alors que le Heat trouve enfin son rythme (36 points marqués), sous l’impulsion d’un Duncan Robinson qui monte en température (11 points, 3/4 derrière l’arc). Surtout, la troupe d’Erik Spoelstra signe un travail défensif remarquable sur Trae Young, harcelé et qui boucle la première période avec 8 points à 1/9 aux tirs.

À la mi-temps, les Hawks sont à -19 (59-40), conséquence d’une première mi-temps cauchemardesque sur le plan offensif avec notamment un 2/18 à 3-points.

La deuxième mi-temps est une copie conforme de la première… en pire pour Atlanta. Toujours indigents en attaque à l’image d’un Trae Young qui a quasiment autant de ballons perdus que de points après 36 minutes (8 points, 6 pertes de balle), les Hawks coulent très vite dans le troisième quart-temps (l’écart atteint +27), pendant que Miami, sans pitié, enfonce le clou avant un quatrième quart-temps insignifiant.

À domicile, porté par une prestation impeccable des deux côtés du terrain, le Heat frappe très, très fort d’entrée (115-91). Les Hawks ont été piétinés pendant toute la rencontre, et il faudra urgemment réagir mardi, au Game 2, sous peine de repartir à Atlanta à 0-2, avec une pression considérable sur les épaules.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trae Young le vilain, acte II. Détesté par le Madison Square Garden l’an dernier lors de la série entre les Knicks et les Hawks, « Ice Trae » s’est fait des nouveaux ennemis en Floride. Après un accrochage avec Jimmy Butler dès les premières minutes de la rencontre, le All-Star d’Atlanta a été sifflé, et moqué à cause de son match mitigé, durant le reste de la rencontre. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, il faut reconnaitre que Trae Young est parfait dans ce rôle de vilain.

– Le retour discret mais rassurant de John Collins. Absent depuis le 11 mars, à cause d’une double blessure au pied et à la main, l’ailier-fort des Hawks effectuait son retour pour ce Game 1. S’il n’a pas été d’une grande aide pour éviter le naufrage de son équipe, il a quand même soigné sa reprise, avec 10 points (4/6) et 4 rebonds en 21 minutes en sortie de banc.

– La fluidité de l’attaque du Heat. Qui termine avec un impressionnant 52.4% de réussite aux tirs (43/82), et 47.4% derrière l’arc (18/38). Réputé pour sa défense, Miami a aussi écrasé les Hawks par son attaque, et c’est une bien mauvaise nouvelle pour Trae Young et les siens.

TOPS/FLOPS

✅ La défense du Heat. Le club a signé une de ses meilleures performances de toute la saison en défense. En rassemblant toute son attention sur Trae Young dès l’entame, Miami a coupé la tête du serpent, et les Hawks ont très vite été en perdition. Dans ce Game 1, Atlanta réalise sa pire mi-temps de la saison du point de vue de l’adresse, et s’incline au terme d’une prestation que l’on peut aisément qualifier de désastreuse (29/75, 10/36 à 3-points, 18 pertes de balle pour 16 passes décisives).

✅ PJ Tucker. Un gros match défensif du Heat rime bien souvent avec une performance de PJ Tucker. Le musculeux homme à tout faire de Miami s’offre un match à 16 points et 5 rebonds, avec notamment un 4/4 derrière l’arc. Comme à son habitude, l’ailier-fort a puni dans le coin, profitant des prises à deux sur Bam Adebayo dans la raquette.

✅ Duncan Robinson. Le tireur d’élite du Heat a signé son nouveau record en playoffs, avec 27 points à 8/9 derrière la ligne à 3-points. Insaisissable quand il navigue derrière les écrans, notamment ceux de Bam Adebayo, l’arrière a donné des migraines aux extérieurs des Hawks. Son adresse extérieure est assurément une des clés de cette série, et la démonstration offensive du Heat dans ce Game 1 en était un rappel.

✅ Jimmy Butler. Après une série de playoffs complètement ratée l’an dernier face à Milwaukee, « Jimmy Buckets » a mis les pendules à l’heure pour ce Game 1. Motivé, vocal et engagé dans le combat physique, il signe un match complet : 21 points (9/15), 6 rebonds, 4 passes et 3 interceptions.

⛔️ Trae Young. Logiquement ciblé en priorité par la défense de Miami, le meneur des Hawks, éblouissant durant les deux matchs du « play-in », a pris une douche froide dans ce premier match de la série. Harcelé derrière les écrans, bousculé sur chaque dribble, l’ancien Sooner a passé un très mauvais moment, peut-être le pire match de toute sa carrière. Il n’inscrit pas le moindre point en deuxième mi-temps, et termine avec seulement 8 points à 1/12 aux tirs (0/7 à trois-points), 6 rebonds et 4 passes, mais 6 ballons perdus.

LA SUITE

Game 2 : à Miami, dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h30.