Les Suns repoussent les Pelicans avec un très grand Chris Paul

Derniers qualifiés en playoffs, les Pelicans faisaient face à une montagne avec les Suns et leur meilleur bilan de la Ligue. Phoenix a dominé son sujet et, à part pour une incartade des Pels en fin de troisième quart, Chris Paul (30 points, 10 passes, 7 rebonds) et Devin Booker (25 points, 8 passes) ont assuré l’essentiel avec une victoire nette pour ouvrir leurs playoffs (110-99).

Le début de match a confirmé ce duel des extrêmes avec un 11-4 initial qui s’est transformé en 17-8. À 5/23 aux tirs pour commencer, contre 11/16 à Phoenix, la Nouvelle Orléans a pris un mur d’entrée de jeu.

S’il y a eu du mieux pour les Pelicans en deuxième quart, avec un 7-0 qui leur a permis de recoller un peu, les Suns ont parfaitement maîtrisé leur sujet en tenant NOLA à son plus petit total de points inscrits en première mi-temps (53-34).

Accrocheurs comme tout au long du « play in », les Pelicans ont petit à petit fait leur nid, et leur retard, au moyen d’un 16-2, avec le réveil de CJ McCollum et un Larry Nance Jr. encore très précieux en sortie de banc. Mais Phoenix va finalement se réveiller par l’intermédiaire de Chris Paul qui orchestre un 16-4 pour reprendre 18 points d’avance à 5 minutes de la fin.

La Nouvelle Orléans aura résisté mais Phoenix s’impose logiquement dans ce Game 1 à domicile (110-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une démonstration en première mi-temps. Quand les Suns déroulent déjà leur jeu avec Deandre Ayton qui récolte des ballons faciles dans la peinture, les Pelicans doivent eux se décarcasser pour trouver des tirs. Et, quand ce n’est pas Ayton, c’est JaVale McGee qui décolle pour le alley-oop parfaitement servi par Devin Booker. Phoenix passe un 9-0 pour confirmer son ascendant (28-12) en fin de premier quart (28-16). En contrôle total des opérations, les Suns limiteront tout simplement NOLA à son plus petit total de points inscrits en première mi-temps, une démonstration (53-34).

– Les Pelicans ne lâchent rien. Les Pelicans essaient bien de se relancer avec un gros dunk de Brandon Igram en début de 3e quart mais Ayton continue de dominer à l’intérieur, avec deux nouveaux contres sur Jonas Valanciunas. À +10 ou plus depuis la fin du premier quart, Phoenix se relâche un peu et encaisse un 16-2 des Pels (76-69). Cam Johnson brisera la série avec un rebond offensif opportun, et l’action à trois points mais la Nouvelle Orléans est en embuscade (79-71).

– Chris Paul prend le contrôle. CJ McCollum inscrit 7 points de suite et confirme la tendance mais Chris Paul intervient en patron. Que ce soit au scoring (10 points en 3 minutes) et à la passe pour JaVale McGee au dunk, CP3 remet les points sur les i. Le meneur inscrit en fait 17 des 19 points de son équipe (à 6/6 aux tirs) et y ajoute une interception géniale d’anticipation et de lecture. C’est lui qui a remis les Suns sur le droit chemin, avec 19 de ses 30 points inscrits en dernier quart.

TOPS/FLOPS

✅ Chris Paul. Quand les Pelicans sont revenus à -6, c’est lui qui a pris les commandes. Résultat : 19 points en dernier quart et les Suns qui reprennent +15 ! Chris Paul termine avec une ligne de stat princière à 30 points, 10 passes, 7 rebonds et 3 interceptions, le tout à 12/16 aux tirs dont 4/6 à 3-points. Du grand art !

✅ Deandre Ayton. S’il a fini un peu KO après un contact avec Herb Jones, Deandre Ayton (21 points, 9 rebonds, 4 contres) a réussi un très bon premier match. Dominateur sous les panneaux, avec plusieurs contres face à Valanciunas, il a aussi apporté son écot offensivement (avec un 10/15 très propre) dont un tir à 3-points au passage.

✅ Devin Booker. Plus éteint en fin de match, Devin Booker termine tout de même à 25 points, 8 passes et 4 rebonds, c’est dire le rayonnement du All Star en puissance de Phoenix. En fait, c’est en premier (10) et en troisième quarts (11) que D-Book a laissé sa marque, s’effaçant au profit de CP3 dans le finish.

✅⛔️Jonas Valanciunas. Incapable de rentrer le moindre panier sous le cercle face à Ayton en première mi-temps, Jonas Valanciunas a tout de même fait une moisson aux rebonds. Il s’est réveillé sur la fin de match pour aligner 18 points à côté de son nouveau record personnel (en playoffs) à 25 rebonds. Mais ce 7/21 aux tirs fait tâche…

⛔️ Brandon Ingram. Intenable en « play in », Brandon Ingram n’a pas connu le même rendement pour ce premier match des playoffs. Ses tentatives à mi-distance ont été âprement défendues et le filiforme ailier a subi la pression défensive des Suns, que ce soit la longueur de Mikal Bridges ou le physique de Jae Crowder. Avec 18 points en 17 tirs et 5 balles perduesil a vécu une soirée difficile…

LA SUITE

Game 2 : dans la nuit de mardi à mercredi, à 4h.