NBL | Ousmane Dieng et Hugo Besson libérés pour préparer la Draft 2022

Dans un peu plus de deux mois, ce sera déjà l’heure de la Draft 2022. Les prospects du monde entier sont ainsi dans la dernière ligne droite, comme c’est le cas pour Ousmane Dieng (2m08, 18 ans) et Hugo Besson (1m94, 20 ans) coéquipiers aux New Zealand Breakers en NBL (Australie).

Alors que le premier s’est officiellement déclaré candidat pour la Draft, les Breakers ont annoncé qu’ils allaient libérer leurs deux joueurs français avant le dernier match de la saison, afin qu’ils puissent se préparer au mieux pour cette échéance.

« Il ne fait aucun doute que jouer aux Breakers et apprendre à s’épanouir dans des circonstances inhabituelles aura des effets profondément positifs sur les carrières d’Ousmane et d’Hugo », a déclaré Walsh, ancien joueur, passé par l’Asvel en 2010-2011 et aujourd’hui propriétaire des Breakers. « En peu de temps, ils sont tous deux passés du statut d’espoirs à celui de stars de la NBL, et nous nous attendons à ce que leurs carrières en NBA suivent une trajectoire similaire dans les années à venir ».

Ousmane Dieng jouit d’une belle cote (13.2 points et 4 rebonds en moyenne sur ses 11 derniers matchs) tandis qu’Hugo Besson (13.9 points, 3.9 rebonds et 2.5 passes décisives en moyenne sur 25 match) pourrait également se faire une place dans le Top 30 de la prochaine cuvée NBA.

Une progression constante au fil de la saison

Les deux joueurs vont à présent rentrer en France avant de rejoindre les Etats-Unis le mois prochain pour la dernière phase de leur préparation à la Draft. Tous les deux estiment avoir progressé durant leur passage en Australie.

« Jouer pour les Breakers et apprendre chaque jour aux côtés d’anciens joueurs de la NBA a transformé mon jeu et m’a donné l’exposition dont j’avais besoin pour me diriger vers la Draft », a déclaré Hugo Besson. « Je tiens à remercier mes entraîneurs et mes coéquipiers pour cette saison qui m’a fait grandir sur et en dehors du terrain ».

Alors qu’il fêtera ses 19 ans le 21 mai prochain, Ousmane Dieng a lui aussi été reconnaissant envers les Breakers pour la richesse de l’expérience australienne dans sa globalité.

« J’ai grandi en tant que joueur en faisant face à l’adversité et je suis devenu une personne plus forte en jouant tous les matchs loin de chez moi, dans un autre pays et en parlant une autre langue. Chaque mois, j’ai pu développer mon jeu et j’ai terminé fort grâce aux entraînements avec mes coéquipiers et le staff. Les Breakers ont des entraîneurs exceptionnels, et j’ai progressé partout, notamment en défense, car j’ai pu jouer contre d’anciens grands joueurs NBA ».

Reste maintenant à transformer l’essai et à suivre les traces de Josh Giddey, également passé par la NBL et qui s’épanouit désormais du côté d’Oklahoma City.