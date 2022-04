Scottie Barnes fauché dans son élan

L’entame de Scottie Barnes aura été tonitruante, avec son activité débordante des deux côtés du parquet ponctuée par un gros dunk pour lancer son match. Même si Toronto a beaucoup souffert et même perdu lors de cette grande première en playoffs cette saison, le rookie fait partie de ceux qui ont surnagé, jusqu’à cette vilaine blessure dans le quatrième quart-temps.

Scottie Barnes a en effet eu le malheur de se retrouver sur le chemin de Joel Embiid, qui s’est appuyé de tout son poids sur sa cheville gauche. Pendant de longs instants, l’ailier de Toronto a dû serrer les dents, allongé sur le parquet, avant de rejoindre le vestiaire.

Les premiers radios n’ont pas révélé de dégâts majeurs mais il faudra attendre l’IRM que le joueur va passer aujourd’hui pour en savoir plus.

« C’est dur », lâche son coéquipier Pascal Siakam. « Il s’est donné à fond et il joue très bien cette saison. Et je sais qu’il était très enthousiaste à propos des playoffs, qu’il avait hâte d’y être et de pouvoir jouer. On verra bien. On espère évidemment l’avoir au prochain match. Mais oui, c’est vraiment dur de le voir sortir. Et je sais que c’est dur pour lui, parce qu’il voulait être là avec nous ».

À deux passes d’un triple-double pour son premier match en playoffs

En 31 minutes, Scottie Barnes a tout de même trouvé le temps d’aligner 15 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, gardant le cap malgré les difficultés des Raptors face à une formation euphorique.

« Je l’ai trouvé plutôt bon. Il jouait bien, il avait l’air confiant sur le terrain, et il a fait les bons choix », a glissé Nick Nurse. « J’aurais aimé qu’il ait un peu plus de tentatives près du cercle ou qu’il prenne plus de tirs de manière général (4/6 au tir). Malgré ça, il a quand même mis 15 points, il est allé sur la ligne des lancers-francs, j’ai aussi trouvé qu’il avait bien coupé, et qu’il avait fait de bonnes passes. Il jouait comme quelqu’un qui avait sa place sur le terrain. Pour un rookie qui dispute son premier match de playoffs, à l’extérieur, contre une très bonne équipe, j’ai trouvé qu’il avait sa place sur le terrain ».

Nick Nurse en a profité pour ajouter qu’il n’avait pas vraiment apprécié la façon dont les officiels avaient arbitré le jeu de Joel Embiid, sans parler précisément de la blessure sur Scottie Barnes. Régulièrement, ces joueurs ont été enfoncés par l’impact du pivot de Philly, au-delà de la limite d’après le coach des Raptors.

« Je me fiche que vous fassiez 1m80 et 80 kg, si vous avez la meilleur position et qu’il vous rentre dedans, c’est une faute. Je crois qu’il a donné trois ou quatre coups de coude au visage. Il y en a un qui a été sifflé. OK. Si on est dans la légalité défensive, il faut que les fautes soient signalées, sinon on n’a aucune chance, point final. Personne ne peut défendre sur ce gars si on le laisse vous écraser encore et encore ».

Reste maintenant à attendre les résultats de l’IRM que passera Scottie Barnes dans la journée.