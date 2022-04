Dario Saric, le supporter numéro 1 des Suns

Dario Saric a pris le temps de digérer la déception, celle de sa grave blessure au genou droit dès le premier match des Finals NBA et celle de la défaite de Phoenix dans la foulée. Au fil des mois, l’intérieur a toutefois repris du poil de la bête, franchissant les étapes de sa rééducation, tout en restant connecté au reste du groupe.

« C’était un défi. Évidemment, ma saison a pris une direction un peu différente de la vraie équipe mais mon esprit et mon cœur sont toujours là, avec l’équipe », a-t-il déclaré.

Alors que son GM a prévu en février qu’il ne rejouerait pas cette saison, le Croate s’est mué en premier supporter des Suns, une façon de bien finir sa phase de convalescence et de rester au plus près de l’action.

« Dario est à fond. Il est là tôt pour faire son travail, il est sur le banc avec nous pour nous encourager, il est avec nous quand nous faisons notre petit truc d’avant-match. Il fait partie de l’équipe depuis le début », a confirmé Javale McGee, qui a également rappelé l’importance de rester près de l’action durant ces moments difficiles.

La confiance de Monty Williams

Pour Chris Paul, cette proximité et cette volonté de « tout faire ensemble » est aussi ce qui fait la force de cette équipe. D’autant plus que Monty Williams lui fait entièrement confiance dans le rôle de relais, lui qui est arrivé juste avant Dario Saric, durant l’intersaison 2019.

« Dario est dans un rôle de soutien maintenant, donc je suis sûr que cela aide », avait confié le coach de Phoenix il y a un mois. « Surtout quand les gars sortent du terrain ou qu’ils ne jouent pas, ils peuvent se tourner vers Dario et avoir une discussion sur n’importe quel sujet, même en dehors du basket. À n’importe quel moment, ils peuvent ensuite parler d’un système ou de ce que nous faisons et Dario peut être utile à ce moment-là. C’est tout simplement un bon gars. Chaque fois que vous avez des gars comme lui dans votre équipe, vous savez qu’ils vont être un atout et non un boulet ».

Quel que soit le parcours des Suns en postseason, sauf hécatombe en terme de blessures dans le secteur intérieur, Dario Saric devrait s’en tenir à ce rôle jusqu’à la fin de cette campagne de playoffs, et s’en accommode en attendant le jour où il sera autorisé à rejouer. Sous contrat, il n’aura pas le stress de la « free agency » à gérer.

« C’est incroyable de les soutenir, d’être là pour eux, et de leur donner des conseils. Peut-être que je suis plus cool qu’eux pendant les matchs, que je peux donner quelques conseils, surtout à Deandre Ayton … C’était vraiment bien. J’étais là pour l’équipe parce que je le sens vraiment bien. Je le veux vraiment ».