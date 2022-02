Le GM des Suns confirme que Dario Saric ne reviendra pas cette saison

« J’aimerais jouer (avant la fin de la saison) mais de l’autre côté, vous avez des médecins, un staff médical qui essaie de freiner un peu tout ça », lâchait Dario Saric, en octobre dernier. Même si ça le démange, le Croate va devoir se faire une raison : il va tout droit vers la saison blanche.

Le GM de la franchise, James Jones, l’a brièvement confirmé lors de son passage au micro de Arizona Sports Burns & Gambo. La nouvelle n’est pas une surprise pour les Suns et le joueur, gravement blessé au genou droit lors du premier match des Finals 2021. Son indisponibilité avait été évaluée à environ neuf mois.

Meilleure équipe de la ligue, Phoenix n’est de toute façon pas dans le besoin sous le cercle. L’arrivée de Bismack Biyombo a offert une garantie supplémentaire derrière Deandre Ayton et JaVale McGee. Même si aucun de ces trois-là n’est capable de shooter comme l’ancien des Sixers, qui affiche 36% de réussite à 3-points en carrière.

S’il est peu probable que les Suns chamboulent leur effectif d’ici la date limite des transferts, James Jones entend toutefois garder un œil attentif sur le marché.

« Je n’ai pas peur de faire des mouvements et d’échanger des choix de Draft. Un jour ou l’autre, ces choix de Draft se transforment en joueurs. Si on doit échanger un choix pour obtenir un joueur, on le fait. On l’a fait avec Chris et à de nombreuses reprises. Ce n’est pas ce qui bloque », a affirmé le dirigeant.

Ce dernier, qui ne s’interdit toutefois pas non plus de récupérer un joueur sur le marché des « buyout », a par ailleurs précisé que Landry Shamet (cheville) devrait quitter l’infirmerie avant le « All-Star break ». Le retour de Cameron Payne (poignet), absent depuis plus d’une semaine également, se précise aussi.