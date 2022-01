Sans surprise, les Suns n’entendent pas chambouler leur effectif à la « trade deadline »

Les passionnés de rumeurs de transferts doivent s’ennuyer avec les Suns cette saison. Quasiment aucun bruit de couloir n’émerge de la franchise de l’Arizona depuis des mois.

Quoi de plus logique pour cette équipe qui caracole en tête de la NBA avec 39 victoires, dont une série en cours de 8 de suite, et 9 défaites. Et qui pourrait, en gardant le rythme actuel, facilement dépasser son record de franchise établi en 1993 et 2005 (62-20).

À deux semaines de la date limite des transferts, Phoenix ne devrait donc pas être un gros animateur du marché. « J’ai toujours aimé cette question. On me demande tout le temps : ‘À quel point serez-vous agressif à la ‘trade deadline’ ?’ Et je suis toujours pareil : j’aime mon équipe, j’aime ce qu’on a », assure James Jones.

La saison passée, le dirigeant, qui vient d’être prolongé, n’avait déjà fait aucune folie à cette période de l’année, en se contentant de récupérer contre du cash l’utile Torrey Craig, en provenance des Bucks. Cette année, la principale acquisition en cours de route n’est autre que Bismack Biyombo, venu apporter une vraie plus-value à l’intérieur et compenser les absences de Deandre Ayton.

« Si des opportunités se présentent pour améliorer l’équipe, je les regarderais », admet néanmoins le décideur. « Mais toutes les équipes essaient de faire la même chose à la date limite des transferts. Donc à moins de tomber sur quelqu’un qui ne veut vraiment pas être compétitif (une équipe qui lance sa reconstruction, donc), on parle vraiment de mouvements secondaires. Je fais confiance à notre continuité et à notre dynamique. Je suis concentré sur nos gars et sur la façon dont on peut s’améliorer en interne. »

Cela passera également par la sortie de l’infirmerie de quelques joueurs importants, dont Deandre Ayton, fréquemment gêné par sa cheville. Les retours de Dario Saric et Frank Kaminsky, touchés au genou, seront plus lointains mais pas impossibles pour le printemps prochain.

Pour le reste, Phoenix s’appuie sur exactement la même base de joueurs qui ont porté les Suns jusqu’en finale NBA, et tous les postes semblent doublés.

« Je dirai toujours que l’équipe que j’assemble durant l’été est celle en laquelle je crois, et que plus on joue ensemble, plus on s’améliore. J’imagine que c’est une autre manière de dire que j’aime où on en est », termine James Jones, sûr de ses forces en présence.