Des nouvelles de Dario Saric

« D’en arriver là, d’atteindre les Finals, se retrouver dans cette situation et se blesser le premier match, même si tu y crois toujours, tu sais que tes premières Finals NBA peuvent aussi être tes dernières. C’était dur. C’était dur ».

Il faut sans doute l’avoir vécu pour prendre la mesure du choc qu’a pu ressentir Dario Saric lorsqu’il s’est gravement blessé au genou droit lors du premier match des Finals 2021. L’objectif d’une vie entière s’est écroulé en une seconde, mettant un terme immédiat à une longue et éreintante saison.

La fin des béquilles depuis deux semaines

Privé de dessert, le Croate a également vu son régime quotidien être complètement chamboulé. Fini les lumières de la plus grande scène basket mondiale, place à une longue rééducation qui l’a contraint à rester pratiquement immobile pendant plus d’un mois après son opération le 4 août dernier.

Il y a deux semaines, Dario Saric a enfin pu rendre ses béquilles et vient à peine de reprendre le vélo d’appartement. Un petit pas dans son processus de rééducation qu’il a fêté comme une grande victoire, rien que du fait de pouvoir être à nouveau 100% autonome. « Monter dans la voiture, commencer à conduire. Se sentir heureux. Faire d’autres choses que de rester allongé sur le canapé », a-t-il confié.

Sur son vélo d’appartement, puis sur les terrains d’entraînement et à la salle de muscu, les étapes qui vont le mener jusqu’à un retour sur les parquets sont encore nombreuses. Dario Saric le sait, alors que son indisponibilité devrait tourner autour des neuf mois. A l’instant T, les Suns ont officiellement enregistré son forfait pour une durée indéterminée.

« Nous avons juste dit « indéfiniment », et nous allons laisser les choses suivre leur cours », a déclaré le GM des Suns, James Jones. « Il va bien en ce moment, mais toutes ces choses, jusqu’à ce qu’il soit réellement sur le parquet, qu’il puisse commencer à bouger, à jouer, ce ne sont que des hypothèses ».

Un timing de retour plus que jamais incertain

Dario Saric est dans le même état d’esprit et ne se fixe pas d’objectif précis de retour, d’autant qu’il ne sera pas le seul décisionnaire.

« Je vais y aller au jour le jour, mois après mois, pour voir où j’en suis. Je ne vais pas aller trop vite et prédire quelle sera la date à laquelle je serai de retour pour jouer, parce que ce sera ma décision, mais c’est aussi la décision du staff médical. Et c’est aussi la décision du GM. L’équipe devra décider quand il sera temps de dire, « OK tout de suite, ou alors nous devrions attendre ».

La question méritera en effet réflexion puisqu’une absence estimée à neuf mois reviendrait à récupérer Dario Saric début mai, soit en plein milieu d’une campagne de playoffs qui débutera le 16 avril prochain. Et rien ne dit pour l’heure que les Suns seront encore en course. De ce point de vue aussi, sa date finale de retour ne lui appartiendra pas totalement.

« J’aimerais jouer (avant la fin de la saison), mais de l’autre côté vous avez des médecins, un staff médical qui essaie de freiner un peu tout ça. Voyons voir, ça fera neuf mois. Trois mois de plus pour se préparer pour la prochaine saison ? Est-ce que ça vaut la peine de passer une année complète ? C’est une question plus importante que ce que je veux ».