Josh Hart retrouvera un rôle plus extérieur chez les Blazers

Arrivé en cours de saison en provenance de La Nouvelle-Orléans, Josh Hart n’a disputé que 13 matchs sous la tunique des Blazers, rapidement mis au repos dans le naufrage programmé de sa nouvelle franchise.

Pour lui et Portland, il faut désormais se projeter sur la saison prochaine, avec une équipe qui enregistrera le retour très attendu de Damian Lillard en plus de l’ajout d’un choix de Draft intéressant donc, dans une version toute nouvelle des Blazers, sans son acolyte de toujours, CJ McCollum, précisément échangé contre Josh Hart…

Attendu comme un joueur majeur la saison prochaine, après avoir tourné à 20 points, 5 rebonds, 4 passes sous ses nouvelles couleurs, Josh Hart s’est dit enthousiaste par cette perspective lors de sa dernière apparition face à la presse locale. Il a notamment évoqué sa relation solide avec Chauncey Billups, son entraîneur à Rip City.

« Je ne suis là que depuis deux mois mais ce que j’ai vu m’a bien plu »

« Je peux vous dire qu’il va être un grand entraîneur. C’est un entraîneur proche de ses joueurs en tout cas », a affirmé Josh Hart lors de son interview de fin de saison. « Il arrive très bien à construire la confiance de ses joueurs et il a un bon équilibre pour les tenir responsables de l’autre côté. C’est le plus important pour un coach. Il faut évidemment pouvoir aider ses joueurs à progresser mais aussi s’assurer qu’ils assument bien leurs responsabilités aussi. Il s’intéresse vraiment à nous au-delà du joueur et c’est quelque chose qui est très important aussi et qui est parfois sous-estimé. Je ne suis là que depuis deux mois mais ce que j’ai vu m’a bien plu. »

Après avoir connu Los Angeles pour ses deux premières années dans la Ligue, puis trois autres saisons à la Nouvelle Orléans, Josh Hart découvre une troisième destination. Dans la cité des roses, le vétéran apprécie une ville à taille humaine et un public totalement acquis à sa cause, et qui semble déjà avoir adopté sa mentalité de guerrier.

« Les franchises installées dans des petits marchés n’ont pas toujours bonne réputation. Mais ma courte expérience à Portland a été fantastique. Les fans sont incroyables ici. J’étais à la Nouvelle Orléans et c’est un peu différent parce qu’ils ont les Saints [en NFL] et dans le Sud en général, c’est le foot qui est le sport majeur. Mais ici, en faisant partie de la seule équipe professionnelle, on ne se sent pas du tout dans un petit marché. On a les fans qui viennent en masse à chaque match pour nous soutenir. On a galéré sur les vingt derniers matchs, en perdant de 20 ou 30 points mais ils étaient là jusqu’à la fin du match. C’est un argument majeur pour nous. Avec le coaching staff, Chauncey et les joueurs qu’on a, Dame, Nurk, Ant et moi-même, je pense qu’on a un bon équilibre entre une superbe ville, un excellente ambiance dans la salle et des joueurs et des coachs qui ont faim de victoire et même une équipe dirigeante qui veut laisser sa trace dans la ligue. »

« Un rôle plus centré sur les lignes arrières afin de créer du jeu »

Joueur solide, qui vient par exemple de passer 44 points cette saison pour un nouveau record en carrière, Josh Hart n’a pourtant toujours pas connu les playoffs. Pour sa sixième campagne à venir, l’objectif est donc évident…

Pour ce faire, il devrait être utilisé dans un autre rôle, plus créateur sur les extérieurs que finisseur à l’intérieur dans son profil d’ailier voire d’ailier fort fuyant comme ses dernières années à La Nouvelle-Orléans. L’ancien champion NCAA avec Villanova s’en accommode sans sourciller. Aux côtés de Damian Lillard et Anfernee Simons, et les écrans larges de Jusuf Nurkic (si ce dernier prolonge dans l’Oregon), il sait qu’il y aura des espaces.

« J’ai parlé à Joe et à Chauncey et ça sera un peu différent pour moi la saison prochaine. Je vais avoir un rôle plus centré sur les lignes arrières afin de créer du jeu et porter le ballon un peu plus. C’est quelque chose qui n’est pas ce à quoi je suis habitué mais qui me motive vraiment. Si vous regardez un peu ma carrière, l’année dernière et cette année avec la Nouvelle Orléans, j’étais le poste 4 titulaire. Je jouais entre les postes 2 et 4 en gros. Mais ce rôle de créateur va être différent et c’est un truc que je suis impatient de faire parce que je me sens à l’aise dans ce rôle. »