James Harden assure qu’il aborde les playoffs sans pression

Maladroit depuis son arrivée aux Sixers, James Harden sera scruté de près pour le premier tour face aux Raptors. Une élimination de Philadelphie ferait très mauvais effet, mais le MVP 2018 assure qu’il n’est pas sous pression.

« Pas de pression, non. Je me sens bien », a-t-il ainsi répondu lorsqu’on l’interrogeait sur le sujet. « Je suis prêt à jouer au basket. Il n’y a rien d’autre. »

Le dernier match face à Toronto, où il a fini à 13 points (3/12 au tir) mais 15 passes décisives, alors que Fred VanVleet et OG Anunoby n’étaient pas là, n’a pourtant pas rassuré les fans des Sixers.

Avec leur taille et leur envergure, les Raptors ont ainsi les moyens de perturber « The Beard ».

« Ils se déplacent partout », détaille James Harden. « Ils jouent très dur. Ils chamboulent le jeu. Ils ont beaucoup de gars qui sont grands, athlétiques, longs et solides en défense. Ils utilisent très bien leur longueur et se soutiennent les uns les autres. Ils courent partout, ils se démènent et ils bougent constamment en défense, donc pour nous, il s’agit d’exécuter, de nous assurer que nous sommes précis dans nos passes et de prendre nos tirs. »

Mais Joel Embiid, qui sait qu’il sera ciblé par les Raptors, qui vont sûrement le prendre à deux ou trois pour le forcer à lâcher le ballon, sait qu’il a besoin d’un James Harden percutant au scoring.

« Je lui dis d’être lui-même » explique le Camerounais. « Il a fait un excellent travail comme meneur de jeu, mais nous avons besoin qu’il soit agressif et qu’il marque, surtout contre Toronto. Etant donné la façon dont ils défendent sur moi, nous allons avoir besoin de tout le monde. Nous allons avoir besoin de Tyrese [Maxey] pour être agressif avec toute l’attention qui sera portée sur moi et James. Tyrese, Tobias [Harris], tous les autres gars, ils doivent créer du jeu. Il doit juste être lui-même, et ne pas se soucier des gens qui parlent de pression. Quoi qu’il se soit passé dans le passé, vous regardez ce qu’il a accompli et ce qu’il a fait, il a dû jouer contre une dynastie (les Warriors). Il aurait été difficile pour n’importe qui de battre ces équipes de Golden State, donc c’était un mauvais timing. Mais je suis sûr que tout va bien se passer ».