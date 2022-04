Comment les Raptors peuvent-ils arrêter Joel Embiid ?

Les Raptors ont terminé la saison en boulet de canon avec un bilan de 14 victoires en 18 matches. Les voilà désormais face à un caillou dans ce premier tour des playoffs, un gros caillou même : Joel Embiid et ses 30.6 points de moyenne.

Le pivot de Philadelphie est le meilleur marqueur de la ligue et reste l’arme offensive numéro un de l’attaque des Sixers. La défense de Toronto va être obligée de s’occuper de lui tout particulièrement. Mais comment ?

« Comme tous les autres grands joueurs de la NBA, chaque saison, il voit encore plus de défenses et il apprend à mesure que les matches avancent et que les situations se répètent », analyse Nick Nurse pour Sports Net. « Il est excellent dans plein de domaines : prendre position, attraper la balle, avoir confiance dans les shoots qu’il prend, au poste bas ou haut. Même sur une jambe ou à 3-pts. C’est ça le plus important : son éventail est large et il peut shooter au-dessus de tout le monde. »

Autre problème majeur, qui n’existait pas jusqu’à mi-février : la présence de James Harden pour le soulager et effrayer la défense. Concentrer son attention sur le seul Camerounais, c’est prendre le risque de laisser des espaces au MVP 2018. Certes, l’ancien de Houston n’est pas à son meilleur niveau depuis son arrivée en Pennsylvanie, avec 21 points de moyenne à 40% de réussite au shoot, mais lui laisser des opportunités n’est jamais une bonne idée.

« Harden, après le pick-and-roll, peut shooter à 3-pts, attaquer ou passer », rappelle Pascal Siakam. « Il fait tout ce qui est possible afin de rendre la vie compliquée pour ensuite défendre sur Embiid, alors que ce dernier est déjà très fort. C’est dur d’aider en laissant Harden… C’est clairement difficile de défendre sur eux. »

Comment casser la connexion Harden – Embiid ?

Pourtant, avec 21 points à 6/20 au shoot, le All-Star de Philadelphie avait éprouvé les pires souffrances pour jouer son jeu le 20 mars, dans la défaite des troupes de Doc Rivers. Ce soir-là, James Harden n’avait guère faire mieux avec 17 points à 5/12 au tir. C’est donc possible de les limiter.

« Si on défend collectivement, on sera en meilleure position », annonce Thaddeus Young. « Quand ils jouent le pick-and-roll, on a des joueurs actifs pour les contrer, pour les priver d’espaces. On peut changer en défense, pour garder Embiid loin du cercle, et priver Harden d’une pénétration. On les pousse à faire une passe qu’ils ne veulent pas faire. Mais si on n’applique pas nos schémas, alors ça ne fonctionnera pas. »

La dernière fois que les franchises ont croisé le fer en playoffs, on s’en souvient, c’était en 2019. La série avait été jusqu’au buzzer du Game 7, avec ce shoot mythique de Kawhi Leonard. Joel Embiid n’avait pas particulièrement brillé, avec seulement 17.7 points de moyenne à 37% de réussite au shoot. Marc Gasol et Serge Ibaka avaient été précieux pour le contenir. Mais trois ans plus tard, ils ne sont plus là et la star de Philadelphie a grandi depuis.

Nick Nurse a toujours de bonnes idées en défense et ce premier tour est un défi de taille pour lui. « On a un coaching staff phénoménal », remarque Thaddeus Young, comme pour se rassurer. « Quand je suis arrivé, j’ai été impressionné par le premier scouting report. C’était l’un des meilleurs que j’ai vus. »