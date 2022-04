Jose Alvarado, la nouvelle amulette de La Nouvelle-Orléans

C’est une nouvelle mode qui semble envahir La Nouvelle-Orléans. Que ce soit CJ McCollum quand Brandon Ingram est aux micros, ou Jose Alvarado quand CJ McCollum est à son tour interrogé par la télé, les Pelicans s’amusent désormais à danser devant leurs coéquipiers sous le feu des projecteurs pour essayer de les dérider…

La bonne ambiance qui règne actuellement dans les vestiaires de NOLA n’est pas étrangère à la réussite des Pelicans, qui joueront leur place en playoffs face aux Clippers de Los Angeles, dans la nuit de vendredi. Bien qu’à seulement 13 victoires pour 10 défaites depuis la pause du All-Star Weekend, La Nouvelle-Orléans veut croire à sa bonne étoile pour rallier les playoffs pour la première fois depuis 2018.

« C’était vraiment une ambiance de playoffs »

Portés par son trio de leaders, avec CJ McCollum à 32 points, Brandon Ingram à 27 points et Jonas Valanciunas à 22 points et 14 rebonds, les Pelicans ont également pu compter sur l’injection d’énergie habituelle fournie par la pile électrique locale : Jose Alvarado. Avec 12 points à 3/3 derrière l’arc, plus 3 passes, la nouvelle coqueluche du public a eu droit à des chants en son honneur… qui lui ont fait rater un lancer !

« Tout le monde s’enflamme et c’est pour ça que j’adore jouer au basket. Ça ne me rend pas nerveux ou quoi que ce soit. On joue au basket ! Les fans sont les piles dans mon dos. Quand je les entends m’encourager, ça me donne envie de jouer encore mieux. »

Recruté en « two-way contract » pour faire le nombre au bout du banc, l’ancien de Georgia Tech a petit à petit gagné ses galons dans la rotation de Willie Green, au point d’être le remplaçant le plus utilisé cette nuit.

« J’ai fini par tomber dans la situation idéale », explique-t-il. « La Nouvelle Orléans m’a ouvert les bras et je l’ai prise dans mes bras en retour. Tout s’est mis en place au bon moment. Cette victoire est énorme pour nous. »

Poussé par un public à l’unisson, les Pels ont eu raison de la jeune troupe des Spurs, qui ont semé le doute, pour un temps seulement, avec un retour furibard en dernier quart.

« C’était incroyable », ajoute Willie Green. « Nos fans ont été fantastiques. C’était tellement bruyant dans la salle qu’on pouvait à peine s’entendre. C’était vraiment une ambiance de playoffs. On est fier de nos gars. Ils ont joué dur et ils se sont battus pendant 48 minutes. Face à une équipe difficile de San Antonio. »

Favoris d’une courte tête face à San Antonio, qui les avait pourtant battus trois fois sur quatre en saison régulière, les Pelicans vont devoir piocher dans leurs ressources pour aller chercher le dernier ticket pour les playoffs à l’Ouest. S’ils ont battu les Clippers à trois reprises cette saison, c’était face à une équipe californienne privée de Paul George, et sans Norman Powell ou Robert Covington.

« J’en aurai presque pleuré après le match »

Mais, de la même manière, NOLA n’avait pas encore opéré ses changements internes, et ne disposait pas encore de CJ McCollum ou Larry Nance Jr. dans ses rangs…

« On va célébrer cette victoire ce soir, mais dès demain matin, on va se réveiller et commencer à se préparer pour les Clippers », affirme Willie Green. « On a une bonne idée de qui ils sont collectivement. Ça va être un autre défi extrêmement difficile à relever pour nous. On doit simplement s’y préparer au mieux. »

En attendant, la belle histoire d’amour entre Jose Alvarado et la Nouvelle Orléans se poursuit. On est encore en pleine lune de miel alors que les fans chantaient son nom dans les rues de la ville après la victoire…

« Je les ai entendus et c’était fantastique ! C’est fou d’entendre ça pour moi qui revient de si loin et de voir comment ma vie a tourné. Les entendre m’encourager parce que je joue bien, ou en général, c’est dingue pour moi. J’en aurai presque pleuré après le match… Cette ville est vraiment incroyable. NOLA, merci d’avoir accueilli à bras ouverts un gamin de Brooklyn. Je vais tout donner pour cette ville. »