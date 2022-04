À la télévision comme sur le plan économique, la NBA retrouve la forme

Après deux saisons très largement perturbées par le Covid-19, la NBA retrouve des couleurs. La ligue a ainsi publié les chiffres principaux de sa campagne et, à l’image des audiences sur ABC, Adam Silver peut se féliciter du rebond des audiences sur ESPN et TNT, avec 1.6 million de téléspectateurs de moyenne.

Pour la NBA, c’est la meilleure moyenne sur les trois dernières saisons, avec une hausse de 19% par rapport à l’an passé, et quasiment un retour aux valeurs de 2018/19. Le retour en forme des Warriors a d’ailleurs aidé, Stephen Curry et ses coéquipiers récupérant 7 des 15 matchs les plus vus de la saison, et les Lakers 6…

Par ailleurs, la ligue note une hausse de 30% des abonnements au League Pass par rapport à la dernière campagne, ainsi qu’une hausse de 7% de trafic sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.

Bref, après deux saisons difficiles, à amortir les coups de la crise sanitaire, le retour des téléspectateurs et des fans dans les salles a relancé la machine économique. C’est pour ça que la NBA a plusieurs fois revu ses estimations pour le prochain « salary cap », initialement annoncé à 115 millions de dollars mais qui est désormais attendu aux alentours de 122 millions de dollars. Si les séries de playoffs durent longtemps et que les chaînes de télévision diffusent beaucoup de rencontres NBA dans les prochaines semaines, il pourrait même encore augmenter.

LEXIQUE

– Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Pour la prochaine saison, elle était annoncée à 115 millions de dollars, mais pourrait donc baisser jusqu’à 95 voire 85 millions. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des « exceptions ».