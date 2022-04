La NBA revient aux classiques pour le logo des Finals

Jugés trop simplistes, les logos des Finals 2018, 2019, 2020 et 2021 n’avaient pas fait l’unanimité chez les fans. Pour son 75e anniversaire, la NBA a donc décidé d’écouter les critiques pour son logo des Finals 2022.

Elle a donc déjà abandonné ce bleu omniprésent en fond, pour revenir à un blanc plus sobre et efficace. Surtout, les décisionnaires de la ligue y ont réintégré le trophée Larry O’Brien, ainsi que la police d’écriture phare des précédents logos des Finals. Sans oublier ces iconiques couleurs noire et or, elles aussi présentes autrefois.

Certains regretteront probablement la présence (inévitable) du sponsor « YouTube TV », mais les plus nostalgiques se réjouiront sans doute de retrouver un logo assez proche de ceux utilisés dans les années 2000 et 2010.

En attendant le retour du (regretté) logo « playoffs » sur le parquet ?