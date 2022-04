Malgré la défaite, Darius Garland a réussi son examen

Dominés pendant toute la partie, les Cavaliers ont affiché leurs limites face aux Nets dans ce « play-in ». Plus expérimentée et talentueuse, avec notamment Kevin Durant et Kyrie Irving, la formation de Brooklyn a logiquement dominé son sujet pour arracher cette septième place et ce premier tour de playoffs.

Mais si Cleveland a pu rester plus ou moins dans la rencontre, c’est en grande partie grâce à Darius Garland. Le meneur de jeu des Cavaliers a réalisé un excellent match avec 34 points et une grande seconde période, avec 24 unités, dont 16 dans le dernier acte. Pas mal pour un premier match à enjeu en carrière.

« J’ai énormément appris de ce match », confie-t-il à The Athletic. « La dernière fois qu’on a joué Brooklyn, c’était comme un match de playoffs. Donc je me suis en quelque sorte acclimaté avec cette rencontre-là. C’est une expérience de plus pour nous. »

« Il apprend et je m’attends à ce qu’il soit encore meilleur vendredi »

Les Nets ont toujours été devant, mais le All-Star, en inscrivant les neuf premiers points de son équipe en dernier acte, a fait un peu douter Kevin Durant et compagnie. Même si l’écart est resté suffisant pour Brooklyn, jusqu’à la fin et même dans les dernières secondes, il n’a jamais lâché.

« Il se cherchait encore en premier quart-temps, mais ensuite, il était plus à l’aise et on a vu la différence », constate J.B. Bickerstaff. « Plus le match avançait, plus il était dedans. On avait besoin de lui, il a répondu présent. Si on est revenu à cinq points, à un moment, il en est grandement responsable. Il apprend et je m’attends à ce qu’il soit encore meilleur vendredi. »

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 21.7 points et 8.6 passes de moyenne, désormais All-Star, le joueur de Cleveland franchit avec brio les paliers un à un.

« Le moment passé avec Team USA l’été dernier a été très important pour moi. Si j’ai fait un tel bond en avant cette année, c’est grâce à ça », analyse-t-il. « J’ai gagné en confiance, les joueurs présents, qui sont des grands joueurs, m’avaient mis dans de bonnes conditions pour que je joue mon jeu. Cela a instillé de la confiance en moi. »

Il ne reste plus qu’à remporter le deuxième match du « play-in » vendredi, contre le vainqueur de la rencontre de mercredi soir entre Atlanta et Charlotte, pour monter encore d’un cran et jouer les playoffs.