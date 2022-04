Kevin Durant n’a pas apprécié les commentaires de Bruce Brown sur la raquette des Celtics

Sur le parquet, Kevin Durant n’a sans doute rien à reprocher à Bruce Brown. Celui-ci, avec ses 19 points (8/19 aux tirs !), 9 rebonds et 8 passes, a été le troisième homme fort des Nets cette nuit face aux Cavs, derrière Kyrie Irving et « KD ». Ce dernier a en revanche moins apprécié les commentaires de son coéquipier au sujet du futur adversaire de Brooklyn, les Celtics.

« On ne peut pas laisser (Jayson) Tatum marquer 50 points, on doit être physiques avec eux », a d’abord simplement affiché l’arrière des Nets, interrogé sur la clé de cette série qui démarre dimanche. Avant d’ajouter : « Ils n’ont pas Robert Williams, donc ils ont moins de présence dans la raquette. On pourrait attaquer Al Horford et (Daniel) Theis. Le fait qu’ils n’aient pas Robert Williams est un facteur important. »

Opéré du genou gauche, le pivot de Boston en effet sur la touche pour plusieurs semaines et doit faire une croix sur l’ensemble de ce premier tour. Bruce Brown reste donc plutôt factuel sur cette absence avantageuse pour les Nets, mais Kevin Durant a voulu recadrer.

« On respecte nos adversaires. On n’a pas besoin de parler de ce qu’on va leur faire. Je n’aime pas ça, mais Bruce est comme ça. Il garde la même énergie tout au long de la saison, mais on n’a pas besoin de lâcher ce genre de merde. Contentons-nous d’y aller et de jouer », a réclamé l’ailier, qui n’aimerait pas que ce genre de commentaires motivent davantage les intérieurs adverses… ou dévoilent les plans de Brooklyn.

Car selon Kevin Durant, « ces deux gars (Horford et Theis) peuvent apporter la même chose. Ça ne va pas être aussi facile, je vous le dis. » Là où « KD » rejoint en revanche son coéquipier, c’est sur la nécessité de stopper le meilleur scoreur de l’équipe d’en face, Jayson Tatum, auteur de son meilleur match de l’année face aux Nets (54 points). « C’est l’un de ces joueurs qu’il faut jouer à fond et voir ce qui se passe. Il est tellement talentueux, habile et efficace dans ce qu’il fait. »

Même discours pour Kyrie Irving selon qui la tâche des Nets doit « commencer par vraiment ralentir JT. Il est très à l’aise contre nous, et tous les joueurs autour de lui sont très complémentaires dans cette attaque. Quand JT est pris à deux, Marcus Smart pousse le tempo, il est bon pour convertir les tirs. Al Horford domine au rebond offensif, et Daniel Theis remplace Robert Williams, c’est important. »