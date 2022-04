Brooklyn écarte Cleveland et file en playoffs

Ils étaient nombreux à ne pas donner cher de la peau des Cavaliers dans ce « play-in » face aux Nets. Et malgré cette combativité qui les caractérise tant, les jeunes Cavs n’ont pas pu faire mentir les prévisions des différents observateurs, puisque la franchise new-yorkaise a fait respecter la logique à domicile (115-108).

À l’expérience, et avec autorité, les coéquipiers de Kyrie Irving (34 points, 12 passes) et Kevin Durant (25 points, 5 rebonds, 11 passes) ont livré une prestation globalement convaincante dans ce match couperet. Les voilà désormais qualifiés pour les playoffs, où un tout autre morceau les attendra au premier tour, à savoir les Celtics.

De leur côté, les joueurs de Cleveland devront encore cravacher pour atteindre les playoffs, car ils défieront vendredi soir le vainqueur du duel entre les Hawks et les Hornets, dans un ultime match de barrage. Bonne nouvelle pour Darius Garland (34 points, 5 passes) et les siens : ce sera cette fois-ci dans l’Ohio…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Brooklyn en patron. Bien plus expérimentés que leurs adversaires du soir, les Nets n’ont (quasiment) pas tremblé dans ce « play-in ». Rapidement installés aux commandes de la partie (+20 après un quart-temps), grâce à une véritable démonstration de force collective, Kyrie Irving, Kevin Durant et consorts ont récité leurs gammes, avant de peu à peu baisser en intensité au fil du match. Dominateurs dans la raquette, en l’absence de Jarrett Allen, les hommes de Steve Nash ont fait un chantier dans la défense adverse et, quand il a fallu repousser les Cavs en fin de rencontre, ils ont justement appuyé là où il fallait : près du cercle.

— Cleveland n’a jamais abandonné. Pas de miracle pour les Cavaliers, sur une mauvaise dynamique depuis un mois et logiquement écartés par ces Nets. D’abord écrasés dans tous les compartiments du jeu, au point de courir après le score pendant toute la soirée, les hommes de J.B. Bickerstaff ne se sont pas dégonflés pour autant. Emmenés par leurs vétérans Kevin Love et Rajon Rondo, puis par leurs jeunes Darius Garland et Evan Mobley, ils ont su faire le dos rond pour se donner la possibilité de recoller après la mi-temps. Et obliger Brooklyn à se retrousser encore les manches pour valider sa victoire.

— Kyrie Irving et Kevin Durant sans forcer. Désireux d’impliquer au maximum leurs coéquipiers, les deux All-Stars sont visiblement conscients que le salut des Nets ne passera que par un collectif efficace. En métronomes, ils ont donc cherché à créer du jeu pour eux et pour les autres, en ne gâchant que très peu. Plus discret qu’à l’accoutumée, mais non moins menaçant, KD s’est davantage concentré sur l’organisation et la défense, laissant Irving cartonner au scoring, qu’importe son défenseur. Un vrai one-man show du meneur, qui a permis à l’ailier de se préserver, pour mieux tuer les Cavs dans le « money-time ».

TOPS/FLOPS

✅ Darius Garland. Héroïque pour sa première apparition au-delà de la saison régulière, le leader des Cavaliers a tenu son rang cette nuit. Tantôt épaulé par Kevin Love, tantôt épaulé par Evan Mobley, tantôt épaulé par Rajon Rondo, tantôt épaulé par Lauri Markkanen, il n’a jamais cessé d’alimenter le scoring de son équipe, pour lui permettre de ne pas se faire distancer de plus de 20 points à partir du premier quart-temps. En bon All-Star qu’il est, le toujours aussi élégant meneur de Cleveland a été grand et il se devra de reproduire pareille performance vendredi soir, afin de jouer les playoffs pour la toute première fois.

✅ Bruce Brown. Comme Andre Drummond (16 points, 8 rebonds) ou Nic Claxton (13 points, 9 rebonds, 5 contres), Bruce Brown a profité à merveille des décalages créés par Kyrie Irving et Kevin Durant pour sanctionner les Cavaliers. Au four et au moulin, comme à son habitude, le « glue guy » des Nets a terminé avec 18 points, 9 rebonds, 8 passes et 3 interceptions. Dans ce rôle d’électron libre, toujours disponible en tête de raquette ou près de la ligne des lancers, il a soulagé à maintes reprises la paire Irving/Durant, pour scorer ou envoyer ses intérieurs au dunk. Le genre de couteau-suisse dont ne peut pas se passer Steve Nash.

⛔ Caris LeVert. Si Isaac Okoro et Cedi Osman n’ont pas franchement brillé non plus, impossible de zapper la prestation de Caris LeVert. Attendu comme l’un des principaux relais de Darius Garland, l’ex-joueur des Nets s’est raté sur le parquet de son ancienne équipe : 12 points, à 4/12 aux tirs. Dominé en défense et jamais inspiré en attaque, hormis son léger sursaut du dernier quart-temps qui a embelli sa feuille de stats, il lui faudra se rattraper dès vendredi soir car, sinon, il ne manquera pas d’être mis sous le feu des critiques, en raison de son irrégularité offensive.

⛔ Seth Curry. De retour de blessure, mais sans doute encore gêné par sa cheville, Seth Curry s’est manqué comme rarement. En 34 minutes, il n’a carrément pas inscrit le moindre panier (0/4 à 3-pts), ni même le moindre point ! Malgré quelques belles positions de shoot, l’arrière de Brooklyn s’est étonnamment montré hésitant à plusieurs reprises, ce qui n’est pas commun chez lui. Pour ne rien arranger, et preuve de ses difficultés du jour, il a mis du temps à trouver ses repères sur le terrain, perdant deux ballons presque coup sur coup, à cause d’un pied en touche, avant la pause.

LA SUITE

Brooklyn : déplacement à Boston, dimanche soir, pour entamer ce premier tour de playoffs.

Cleveland : réception d’Atlanta ou Charlotte, dans la nuit de vendredi à samedi, pour décrocher la 8e place de l’Est.