Robert Williams III pourra revenir en playoffs !

Lorsqu’on souffre d’une déchirure d’un ménisque, et selon la taille de la lésion, il y a deux types d’opération : soit on suture la partie abîmée, soit on la coupe. Les médecins ont opté pour la seconde solution pour le genou gauche de Robert Williams III, et son indisponibilité ne sera que de quatre à six semaines.

C’est une bonne nouvelle pour le joueur et les Celtics, et selon ESPN, ça signifie que dans le meilleur des cas, il pourra revenir pour le deuxième tour des playoffs. C’est à dire vers le 30 avril, quinze jours après le début des playoffs. Les demi-finales de conférence doivent débuter le 2 mai.

En attendant, Boston va tenter de finir le plus haut possible dans la conférence Est, tout en évitant de trop tirer sur Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart. Sous les panneaux, c’est Daniel Theis qui va assurer l’intérim.