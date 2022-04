Quand la KAWHI II donne la chair de poule

Vous rappelez-vous des livres « Chair de poule » qui ont envahi les librairies durant les années 90 ? Aux Etats-Unis, la collection appelée « Goosebumps » va bénéficier d’une collaboration avec New Balance pour habiller la prochaine KAWHI II.

On retrouve ainsi la même typographie que celle utilisée pour la collection de livres au niveau de l’inscription « Kawhi » et Leonard » présent sur les languettes. Pour ce qui est des couleurs, la tige allie du noir et du gris, et l’ensemble est contrasté par des touches d’orange sur la semelle extérieure et de vert clair notamment sur le haut du col et la languette. L’inscription « New Balance », le 2 et le « II » ressortent aussi en vert au niveau du talon. De nombreux détails font également référence au côté « terrifiant » de la saga « Chair de poule ».

La paire devrait être disponible à partir du 20 avril prochain au prix de 160 dollars.

(Via SneakerNews)

