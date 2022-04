Coaches du mois | Ime Udoka encore mis à l’honneur, avec Jason Kidd

Si pour les trophées de Joueurs du mois, Luka Doncic et Jayson Tatum n’ont pas été décorés par la NBA, Dallas et Boston peuvent se consoler avec les sacres de Jason Kidd et Ime Udoka, dans la catégorie des Coaches du mois.

Deux entraîneurs qui connaissent là leur toute première saison sur le banc de leurs équipes respectives.

D’un côté, Jason Kidd a mené les Mavericks vers un bilan de 16 victoires et 5 défaites en mars/avril. Sublimé par un Luka Doncic au four et au moulin sur le parquet, le collectif texan (4e de l’Ouest) a su trouver son rythme de croisière sous les ordres de « J-Kidd », qui s’est imposé comme l’un des meilleurs coachs de l’année.

De l’autre, et comme au mois de février, Ime Udoka a été récompensé grâce aux 15 victoires et 4 défaites engrangées par les Celtics entre mars et avril. Dans le sillage d’un super duo Jayson Tatum / Jaylen Brown, la franchise du Massachusetts en a profité pour remonter jusqu’à la 2e place de la conférence Est. Surtout, elle se dresse comme l’une des principales prétendantes à la succession des Bucks.