Joueurs du mois | Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo récompensés

Après les rookies hier soir, la NBA a dévoilé aujourd’hui l’identité de ses deux « Players of the Month », pour le compte des mois de mars/avril.

Sans trop de surprise, même si Luka Doncic ou Devin Booker ne l’auraient pas volé, c’est Nikola Jokic qui triomphe dans la conférence Ouest. Avec ses 31.6 points, 13.7 rebonds, 7.5 passes, 1.8 interception et 1.3 contre de moyenne, le Serbe a guidé les Nuggets vers un bilan de 12 victoires et 9 défaites, sur ce mois et demi de compétition.

Suffisant pour assurer une 6e place à son équipe et renforcer son statut de favori pour le titre de MVP 2022…

À l’Est, c’est Giannis Antetokounmpo qui a été préféré à Joel Embiid ou Jayson Tatum. Lui aussi a carburé entre mars et avril, pour afficher des statistiques de 31.5 points, 12.3 rebonds, 5.0 passes, 1.3 interception et 1.2 contre par match. Et ainsi mener les Bucks, 3e de leur conférence, vers un bilan de 14 victoires et 6 défaites.

Fait étonnant : c’est la première fois depuis le mois de janvier 2020 que le « Greek Freak » est récompensé d’un trophée de Joueur du mois, son 9e en l’occurrence. Quant au « Joker », il rafle la mise pour la 4e fois de sa carrière.