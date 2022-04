Une nouvelle version de C.J. McCollum aux Pelicans

Avec 13 victoires en 23 matches après le All-Star Game, les Pelicans ont réussi à arracher le « play-in », contre les Spurs, en insistant jusqu’au bout, face aux difficultés des Lakers et à la dégringolade des Blazers.

S’ils sont parvenus à garder cette 9e place de l’Ouest, c’est en grande partie grâce à l’arrivée de CJ McCollum quelques jours avant la coupure du match des étoiles. Sans lui, la fin de saison aurait été bien différente.

« Ils avaient besoin de leadership, de quelqu’un pour les guider, et aussi d’un joueur qui pouvait vraiment être bon », rappelle l’arrière pour The Athletic. « J’étais la personne idéale. C’était une bénédiction. On avait besoin de moi et, en même temps, je pouvais montrer tout ce dont j’étais capable. »

Zion Williamson absent, Brandon Ingram souvent blessé, CJ McCollum devient instantanément le leader des Pelicans. Il passe d’une situation de lieutenant de Damian Lillard aux Blazers à celle de première option offensive.

« C’est différent quand on a la balle dès le début des actions »

Avec 24.3 points, 5.8 passes décisives et 4.5 rebonds de moyenne sous ses nouvelles couleurs, l’arrière a joué son meilleur basket, tout simplement. Si elles renvoyaient à une saison complète, les trois statistiques seraient toutes ses records en carrière ! Pour sa neuvième saison en NBA, il a clairement franchi un cap.

« J’ai eu le contrôle de l’attaque, du tempo, de la cadence. C’est différent quand on a la balle dès le début des actions. Je n’avais pas connu ça depuis l’université. J’ai dû jouer un rôle où ma responsabilité, c’est d’orchestrer, d’organiser, de m’assurer qu’on applique les bons systèmes. Je dois constamment être ce joueur pour l’équipe, soir après soir, et je dois marquer comme je le faisais à Portland » détaille-t-il ainsi.

Cette domination de CJ McCollum sur le jeu est évidemment facilitée par l’absence de Zion Williamson cette saison puis par les petites blessures de Brandon Ingram, qui a manqué 12 rencontres sur 26 avec l’arrière. Quand les trois seront ensemble sur le parquet l’année prochaine, l’équilibre sera différent et chacun devra trouver sa place.

« Je peux survivre à n’importe quel environnement », prévient l’ex-Blazer. « Je peux jouer avec ou sans la balle. Je peux utiliser les écrans ou faire des passes. Je peux mener le jeu. Je suis un joueur bien plus complet. Pour gagner, il faut savoir faire des sacrifices. Je l’ai déjà fait. Je joue à haut niveau en ce moment, et avec le groupe au complet, quand chacun se sera adapté aux autres, je crois que je pourrais faire encore plus fort. Je suis impatient. »