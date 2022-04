Draft 2022 | Le frère d’Evan Mobley s’inscrit

Après son papa Eric et son frère Evan, c’est au tour d’Isaiah Mobley de tenter de jouer en NBA. Il y a un an déjà, il avait testé sa cote et avait effectué le Draft Combine, avant de revenir à USC. Cette fois, il va prendre un agent et envisage donc plus sérieusement de quitter la NCAA.

Meilleur marqueur et rebondeur de USC dans son année « junior », le grand frère d’Evan est un ailier-fort qui joue essentiellement face au cercle. Droitier contrairement à son frère, c’est un intérieur complet, capable de shooter à 3-points comme il l’a prouvé l’an passé face à Utah en quart-de-finale du tournoi de la Pac-12 ou face à Gonzaga lors de la March Madness, mais aussi de distribuer le jeu.

Pour l’instant, il n’apparaît dans aucune « mock Draft », et la route est encore longue avant de rejoindre Evan.