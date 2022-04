Décès de Wayne Cooper (1956-2022)

Les Nuggets ont annoncé le décès de leur ancien intérieur Wayne Cooper à l’âge de 65 ans. Les causes de la mort sont inconnues.

Drafté au second tour en 1978 par les Warriors, Cooper s’était fait un nom au milieu des années 80 comme pivot de Denver. En 1986, il tourne à 13 points, 8 rebonds et 3 contres de moyenne. Cette saison-là, il réussit même 9 contres dans un match, et pendant longtemps, il est resté le meilleur contreur de l’histoire des Nuggets dont il a porté le maillot de 1984 à 1989.

On le retrouve ensuite aux Blazers avec qui il jouera deux finales NBA en 1990 et 1992, aux côtés de Clyde Drexler et des regrettés Kevin Duckworth et Jerome Kersey. Après la finale perdue face aux Bulls, il prend sa retraite, avec 984 matches au compteur, et 7.9 points et 6.2 rebonds de moyenne en carrière.

Quatre ans plus tard, il devient assistant aux Kings, et pendant 17 ans, il y gravira tous les échelons pour finir vice-président de la franchise jusqu’en 2013.