La saison ratée, sa blessure, le titre de meilleur marqueur… Les réponses de LeBron James

« Il n’y a pas besoin d’opération, ni d’injections ». LeBron James a donné des nouvelles de sa santé lors de sa dernière interview actant la fin de la saison 2021-2022, se montrant plutôt rassurant vis à vis de sa cheville gauche, qui ne nécessitera simplement quatre à six semaines de repos.

Touché le 27 mars lors de la rencontre face aux Pelicans, le King a également confié que l’état de sa cheville avait empiré suite à son retour précipité sur les parquets pour affronter de nouveau New Orleans cinq jours plus tard, avec une qualification en play-in en ligne de mire, finalement manquée par les Lakers.

Une blessure qui l’a empêché de disputer la fin de saison des Lakers et d’atteindre le nombre minimal de matches nécessaires pour apparaître dans les différents classements statistiques. Clairement, il n’a pas cherché à disputer deux matches de plus pour tenter de devancer Joel Embiid comme meilleur marqueur de la NBA.

« Je ne vais pas disputer des matches sans intérêt juste pour gagner le titre de meilleur marqueur. Ce serait indigne de moi et de ma carrière »

« Une fois qu’on a été éliminés de la course aux playoffs, ça ne m’a même pas traversé l’esprit. Je ne vais pas disputer des matches sans intérêt juste pour gagner le titre de meilleur marqueur » a-t-il expliqué. « Ce serait indigne de moi et de ma carrière. (…) Franchement, pour moi, après 19 ans de carrière, aller chercher le titre tout en étant éliminé des playoffs aurait été le truc le plus délirant de l’histoire. »

Ensuite, il a forcément été interrogé sur Russell Westbrook puisque la greffe n’a pas pris. LeBron était derrière cette arrivée, et c’est un échec.

« Les résultats n’étaient simplement pas au rendez-vous, mais ce n’est pas un échec. (…) Au final, la raison pour laquelle nous n’avons pas été bons ensemble, c’est parce qu’on n’était pas ensemble sur ce foutu terrain » se défend LeBron. « C’est la raison numéro 1. Combien de matchs on a joué ensemble ? On a joué, quoi, un quart de la saison ensemble ? Moins d’un quart de la saison ? J’ai joué plus de matchs au lycée avec mes anciens coéquipiers. C’est comme ça. »

« J’ai apprécié d’être le coéquipier de Russell »

Pour répondre à sa question, Davis, Westbrook et lui ont joué 21 matches ensemble, et le bilan est tout juste positif : 11 victoires – 10 défaites. Ce qui est loin d’être exceptionnel.

A propos de Westbrook, il ajoute : « Il y a une chose que j’apprécie chez Russell, et que j’aimerai toujours, c’est l’esprit de compétition dont il fait preuve chaque soir. Nous sommes dans un business où il y a beaucoup de blessures et beaucoup de choses se produisent, et avoir un gars fiable comme ça et opérationnel chaque soir, c’est quelque chose que je respecte. Je ne suis pas là à prendre des décisions pour le front office et des choses de ce genre. Mais j’ai apprécié d’être le coéquipier de Russell. »

Au final, il le répète ; « Je suis venu ici pour remporter un titre, mais je veux gagner plus. J’ai accompli ce que je voulais accomplir, mais je suis encore affamé, j’en veux plus. »