La cheville de LeBron James dans un état « horrible »…

Après avoir revu les images, LeBron James assure n’avoir « aucune idée » de comment il a fini le match. « C’était assez moche. » En déplacement sur le parquet des Pelicans cette nuit, le joueur des Lakers a connu une mésaventure dès l’entame du second quart-temps : sa cheville a tourné sur le pied de Jaxson Hayes alors qu’il jouait le rebond offensif.

« Jaxson et moi avons fait un pas en même temps. Il a mis son pied au sol avant que je puisse remettre le mien sur le parquet. J’ai marché sur son pied et je me suis tordu la cheville », détaille le vétéran de 37 ans qui espère ne rater aucun match. « J’espère que non parce que je déteste manquer des matches. Ce n’est pas dans ma nature. »

C’est ce qu’il a prouvé cette nuit. Si son équipe n’était pas à la lutte avec ces mêmes Pelicans, ainsi que les Spurs, pour assurer une participation au « play-in », il n’aurait « probablement pas » terminé ce match.

« À partir du moment où ma cheville a tourné, j’ai senti une douleur aiguë remonter le long de ma jambe. Ça a commencé à chauffer. Je suis déjà passé par là avec des entorses de la cheville par le passé. Mais je ne voulais pas quitter le match parce que je réalisais (les enjeux). Je voulais juste gagner le match. Je savais à quel point c’était un match important pour nous. »

Une seule victoire d’avance sur les Spurs…

Malgré la douleur, il est parvenu à terminer ce second quart-temps avec 14 points inscrits avec un impeccable 4/5 derrière la ligne à 3-points. Il a été moins heureux après la pause avec encore 14 points marqués mais à seulement 5/14 aux tirs. « J’ai juste perdu toute explosivité. »

« C’est dur. Voilà le genre de saison que l’on vit. Il était dans un rythme incroyable à ce moment-là, et il faut reconnaître qu’il a tenu bon. Mais on a pu voir qu’il était un peu diminué par la suite. Mais il s’est battu malgré ça », salue son coach Frank Vogel.

Ses efforts – 39 points (14/27 aux tirs), 9 rebonds et 5 passes – n’ont malheureusement pour eux pas permis aux Lakers de l’emporter. En plus de perdre la rencontre, leur meilleur joueur a pris le risque d’aggraver sa blessure. L’état de sa cheville à l’issue de la rencontre ? « C’est horrible à l’heure actuelle. Et malheureusement, nous sommes sur le point de grimper dans l’avion. On verra ce qui se passe au jour le jour. Mais c’est assez douloureux en ce moment. »

Un timing assez terrible pour les Californiens qui enchaînent à Dallas mardi soir, puis voyagent dans l’Utah deux jours plus tard. Alors son équipe n’a plus qu’une victoire d’avance sur les Texans, le « King » en sera-t-il ? « Eh bien, si je suis en bonne santé, c’est sûr. Je suis évidemment assez amoché avec cette cheville. Mais j’ai toujours l’impression que si je suis sur le terrain et que je peux faire bouger les choses, alors on a encore une bonne chance de faire quelque chose de cette saison. »