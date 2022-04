Leaders statistiques | Rudy Gobert meilleur rebondeur, Chris Paul meilleur passeur

Avec la fin de la saison régulière, on sait désormais qui sont les leaders dans chaque catégorie statistique. La plus importante, ou en tout cas la plus convoitée, est pour Joel Embiid, avec 30.6 points par match.

Rudy Gobert finit de son côté meilleur rebondeur (14.7) mais également joueur le plus adroit de la ligue (71.3%). Chris Paul est le meilleur passeur (10.8) tandis que Dejounte Murray est le meilleur intercepteur (2.0) et Jaren Jackson Jr. le meilleur contreur (2.3). Luke Kennard termine lui avec le meilleur pourcentage à 3-points (44.9%) et Jordan Poole avec le meilleur pourcentage sur la ligne des lancers-francs (92.4%).

Évidemment, il faut avoir atteint des minima pour être éligibles, comme le fait de jouer 70% des rencontres.

D’ailleurs, au total, c’est assez différent puisque c’est Trae Young, qui a disputé 76 des 82 matchs des Hawks, qui finit avec le plus de points (2 155) et le plus de passes décisives (737). Comment Chris Paul peut-il d’ailleurs être le meilleur passeur alors qu’il n’a disputé que 65 matchs ? C’est que le règlement permet de calculer la moyenne sur les 68 matchs nécessaires, même si on n’a pas atteint les 70% de rencontres disputées.

Rudy Gobert également en tête pour les écrans

En clair, avec 702 passes décisives en 65 matchs, Chris Paul tourne à 10.8 passes par match. Mais même en divisant 702 par 68, il garde une meilleure moyenne que Trae Young, avec 10.3 passes par rencontre.

Au niveau des rebonds, c’est Nikola Jokic (1 019) qui en a captés le plus au total sur la saison, alors que Dejounte Murray est bien le joueur qui a intercepté plus de ballons (138) et que Jaren Jackson Jr. est également le joueur qui a contré le plus de tirs (177).

À noter par ailleurs que Trae Young hérite également du plus grand nombre de balles perdues (303), même si c’est Luka Doncic (4.5) qui en perd le plus en moyenne.

Au niveau des stats avancées, Dejounte Murray est aussi le joueur qui dévie le plus de ballons par match (4.0) quand Rudy Gobert reste le joueur qui pose le plus d’écrans qui amènent à des paniers (6.3 par match). Au niveau des passages en force provoqués, c’est Kyle Lowry (0.4) qui est en tête quand Jakob Poeltl est le joueur qui conteste le plus de tirs par match cette saison (14.3), devant Rudy Gobert (13.0) et Evan Mobley (12.3).

Enfin, au niveau des « écran retard », c’est Steven Adams (3.8) qui finit en tête de la catégorie cette saison.