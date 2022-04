Evan Fournier confirme sa présence à l’Euro 2022

Éliminés des playoffs avant même qu’ils n’aient commencé pour sa première année chez les Knicks, Evan Fournier a pour le coup pris le contrepied de ses compatriotes, plus âgés certes, Nicolas Batum et Nando de Colo en confirmant qu’il serait de la partie pour le prochain EuroBasket sous le maillot bleu.

Selon The Athletic, l’arrière/ailier a bel et bien l’intention de défendre les chances tricolores au championnat d’Europe des nations qui se déroulera du 1er au 18 septembre prochain entre l’Allemagne, l’Italie, la Géorgie et la République tchèque.

Alors qu’il adore les grands rendez-vous, l’ancien du Magic et des Celtics n’a malheureusement pas eu beaucoup d’occasions de vibrer durant une saison plus que chaotique à New York, même si le Francilien retient le positif…

« C’est une expérience incroyable, encore mieux que ce que j’imaginais », a affirmé Evan Fournier en évoquant le public new-yorkais. « C’est extrêmement frustrant de vivre cette saison décevante, aussi bien individuellement que collectivement. Le basket est toute notre vie, c’est ce qu’on a fait durant toute notre existence et pour moi, le fait de vivre à New York est ce qui m’a permis de ne pas devenir fou. Dans un plus petit marché, quand tu perds comme ça et que tu es très frustré, ça peut devenir toxique à la maison, pour ma famille, ma femme et mes proches… Mais vivre à New York, dans cette ville avec autant de force et cette énergie si particulière, ça m’a permis de rester serein et heureux d’aller au travail chaque jour. Mais quand je vois la foule de ce soir, on ne peut que nourrir des regrets. On veut vraiment vivre des grands moments et construire quelque chose avec cette équipe parce que tu sais que la ville n’attend que de s’enflammer pour toi. C’est une énorme motivation. »

Très sollicité depuis deux ans, avec les Jeux Olympiques de Tokyo en septembre dernier et deux saisons marathons en NBA, Evan Fournier a encore faim de ballon. Sans Nicolas Batum ni Nando De Colo, il aura d’ailleurs un rôle de leader encore plus important dans la sélection tricolore lors de la prochaine échéance internationale.

Pour rappel, la France disputera la première phase de l’EuroBasket à Cologne dans un groupe très relevé avec la nation hôte, l’Allemagne, mais aussi la Hongrie, la Slovénie, la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine.

