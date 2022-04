Alvin Gentry aimerait rester à Sacramento

Avec 30 victoires au compteur cette saison, les Kings sont constants dans leur médiocrité. Les deux dernières saisons, ils avaient terminé avec 31 succès (dans des saisons raccourcies), et surtout, pour la 16e année consécutive, il n’y a pas de playoffs.

Les dirigeants vont encore devoir faire des choix et plusieurs coaches sont déjà courtisés, parmi lesquels Mike D’Antoni et Terry Stotts. Pourtant, même s’il est annoncé sur le départ, Alvin Gentry n’a pas envie de laisser sa place.

« C’est évident que j’ai le souhait de continuer », assure le coach après ce dernier match de saison, pour NBC Sports. « J’adore être ici et je pense qu’on est sur la bonne voie. On a les bons éléments, les bonnes personnes, le bon staff médical. Gagner n’est pas impossible. »

Propulsé « head coach » après 17 matches cette saison, pour remplacer Luke Walton, Alvin Gentry affiche un bilan de 24 victoires et 41 défaites. Par le passé, à Detroit, Phoenix ou New Orleans, il avait toujours eu besoin d’une saison au moins avant ensuite de retrouver les playoffs et il sait que le chemin sera long à Sacramento.

« On ne veut pas être bon pendant un an et ensuite revenir en arrière », annonce-t-il. « On veut établir quelque chose qui va durer dans le temps. Pour ça, il faut jouer dur et faire les playoffs. Ensuite, le palier suivant, c’est d’aller loin en playoffs et d’essayer, pour finir, de gagner le titre. »

Aura-t-il cette chance, à 67 ans passés, de s’installer sur le long terme en Californie ? « On va attendre et voir. Je ne prends pas les décisions. Peu importe ce qu’il va se produire, si ça s’arrête, j’aurais vécu deux belles saisons ici. J’ai adoré les gens. »