Mike D’Antoni et Terry Stotts sur les tablettes des Kings ?

C’est hélas un record absolu : les Kings ont loupé les playoffs pour la 16e saison d’affilée. Bon an, mal an, rien ne change aux Kings, et la prise de fonctions d’Alvin Gentry en cours de saison ou l’arrivée de Domantas Sabonis n’ont pas permis à la franchise de relever la tête et il n’y aura même pas de « play-in » en guise de consolation.

Sans surprise, Marc Stein annonce qu’Alvin Gentry ne sera pas conservé après sa saison comme coach intérimaire, et la direction a déjà plusieurs noms en tête pour lui succéder. À commencer par Mike D’Antoni qui avait pris du recul cette saison, et il a un atout par rapport à la concurrence : il connaît Monte McNair, l’actuel de GM de Sacramento, puisqu’ils ont travaillé ensemble aux Rockets. Il se murmure qu’il serait aussi dans le viseur des Sixers en cas d’échec de Doc Rivers en playoffs.

Autre technicien qui a pris du recul, Terry Stotts. L’ancien entraîneur des Blazers avait une touche avec les Pacers avant qu’ils n’optent pour Rick Carlisle, et il a passé cette saison en famille pour mieux rebondir.

À ces deux coaches renommés, habitués à aller en playoffs, il faut ajouter deux actuels assistants. D’abord, Mike Brown, le fidèle bras droit de Steve Kerr, et ancien coach des Cavaliers et des Lakers. Contrairement à Mike D’Antoni et Terry Stotts, c’est un spécialiste défensif.

Même profil pour Steve Clifford, l’ancien coach des Hornets et du Magic, dans le staff de Steve Nash cette saison.