Steve Kerr ne promet pas que Stephen Curry sera présent pour le Game 1 face à Denver

Toujours pas revenu au jeu depuis sa blessure au pied gauche à la mi-mars, Stephen Curry n’est pas encore assuré d’être prêt à temps pour entamer le premier tour des prochains playoffs, face à Denver.

Le meneur superstar des Warriors a repris les entraînements alors que son équipe bouclait le dernier « road trip » de sa saison, mais son coach, Steve Kerr, n’a pas encore offert de garanties fermes quant à sa présence à l’entre-deux contre les Nuggets.

« On verra comment les choses se passent pour Steph la semaine prochaine. Il y a une chance qu’il soit prêt pour le Game 1 mais il y a aussi une autre qu’il ne le soit pas », a déclaré Steve Kerr après l’ultime victoire des Warriors à la Nouvelle Orléans, pour ESPN. « Ça va vraiment être une chose qu’on va gérer au jour le jour, la semaine qui vient. On en saura déjà beaucoup plus après les premiers jours de son retour à l’entraînement. »

Selon Steve Kerr, qui n’avait pas encore repris contact avec Rick Celebrini, le préparateur physique en chef, Stephen Curry a déjà pu participer à des sessions de shooting, mais il doit encore retrouver les activités collectives.

Ce sera au programme de la semaine avec plusieurs entraînements déjà prévus pour préparer l’affrontement face à Nikola Jokic et ses Nuggets. Les Warriors devraient pour le coup avoir droit à un « scrimmage » grandeur nature, un match d’entraînement qui pourrait permettre à Stephen Curry de retrouver du rythme… s’il peut y participer.

« La participation de Steph est encore en question. On va voir comment ça se passe sur les deux ou trois prochains jours. On va voir où Steph se situe au fur et à mesure de la semaine, mais j’imagine que ça va être tendu jusqu’au bout, quant à sa participation au Game 1. »

Évalué la dernière fois le 1er premier avril, les Dubs avaient alors semblé plutôt optimistes pour un retour en temps et en heure avant les playoffs. Sans entraînement aujourd’hui lundi, les Warriors devraient pouvoir donner des nouvelles fraîches de Stephen Curry dès demain, pour leur retour à la salle.

Après deux ans à manquer les playoffs, Golden State pourrait partir avec un sacré handicap s’ils devaient se priver de leur double MVP et triple champion NBA aux manettes…