Et si on avait vécu la dernière opposition entre Steve Kerr et Gregg Popovich ?

À 73 ans, et après s’être emparé du record de victoires en saison régulière, est-ce que Gregg Popovich va prendre une retraite bien méritée ? Pour l’instant, rien n’a filtré, et après l’avoir affronté samedi soir, Steve Kerr assure qu’il n’a aucune information sur le sujet.

« Il n’a rien partagé avec moi. S’il décide de continuer, ce serait super » confie le coach des Warriors. « Il est encore tellement bon, et il va falloir qu’il fasse un choix. Mais c’est toujours un moment particulier quand on affronte ces personnes, simplement en raison des liens qui existent. Ce lien qui s’est renforcé à Tokyo l’été dernier, et le fait d’être capable de coacher ces derniers étés avec Team USA. C’était un boulot incroyable, et je vais toujours profiter de chaque moment passé avec Pop, et j’espère qu’il y en aura encore. »

Alors qu’on pensait que les Spurs allaient vivre une saison de transition, sans « play-in », ni playoffs, Coach Pop’ est parvenu à hisser son équipe à la 10e place et à envoyer les Lakers en vacances !

« Je ne crois pas que Pop aurait aimé faire du tanking »

« Cela ne m’a pas surpris qu’ils effectuent tous ces échanges et qu’ils continuent de gagner » poursuit Steve Kerr. « On partait du principe que ce serait une « lottery team » ou quelque chose du genre, et ils ont commencé à botter des derrières, et le nôtre notamment. De toute façon, je ne crois pas que Pop aurait aimé faire du tanking. »

Pour le coach des Warriors, la passion de Gregg Popovich reste intacte.

« S’il est si bon, c’est parce qu’il aime ça. Il aime ce métier. Il continue de créer la même cohésion et la même ambiance dans les dîners avec son équipe, et il y a son charisme, sa personnalité et sa touche personnelle. Tous les joueurs savent combien il se préoccupe d’eux. Ils savent à quel point il veut leur réussite ».