Le retour réussi de Ja Morant

Alors qu’il avait pleinement récupéré de sa blessure au genou contractée il y a près de trois semaines, Ja Morant a finalement pu retrouver les parquets avant le début des playoffs, comme l’avait souhaité son coach, Taylor Jenkins, estimant que le risque était moins important que le potentiel bénéfice de lui permettre de mettre son cardio au défi.

Presque comme si de rien n’était, le meneur a donc pu remonter en puissance au fil des quart-temps face à une équipe des Pelicans rapidement dépassée.

« Nous voulions que Ja puisse y aller à fond. Je pensais que c’est ce qu’il a fait. Parfois le ballon n’a pas rebondi en sa faveur, sur quelques actions ici ou là. Et ensuite, il a commencé à distribuer un peu plus. Et bien sûr, en deuxième mi-temps, il a fait un super boulot, en continuant à jouer pied au plancher », a souligné son coach.

Un question de rythme

L’opération a donc été un franc succès, Ja Morant ayant par ailleurs terminé avec 21 points, à 7/14 au tir dont 2/3 à 3-points, 4 rebonds et 1 contre sur Larry Nance Jr. face à qui il a prouvé qu’il n’avait rien perdu de son jump, juste avant de sortir dans le quatrième quart-temps.

« J’ai senti que j’avais besoin d’un match ou deux pour me remettre en jambes. Pour retrouver la sensation d’une situation de match. Il n’y a rien de comparable, que ce soit les entraînements ou quoi que ce soit d’autre. Je voulais m’assurer que j’étais prêt à y retourner », a-t-il déclaré après la rencontre.

Son forfait a rappelé aux Grizzlies que malgré leur saison extraordinaire, ils n’avaient pas été épargnés par les blessures cette saison. Ja Morant n’a disputé « que » son 57e match de la saison, et le cinq Morant-Bane-Brooks-Jackson Jr-Adams n’a pu être aligné que dix fois cette saison.

Un troisième quart-temps aux airs de récital

Enfin au complet, les troupes de Taylor Jenkins ont ainsi pu montrer de quoi elles étaient capables, collant une belle gifle aux Pelicans qui ont compté jusqu’à 43 points de retard.

« Ce soir, j’ai eu l’impression que nous étions très bons. Il suffit de regarder le 3e quart-temps », a ajouté Ja Morant.

Les Grizzlies ont en effet tutoyé la perfection sur ces 12 minutes en établissant un nouveau record de franchise, à 55 points inscrits, le tout dans un match où Memphis n’avait absolument rien à jouer, si ce n’est l’envie de continuer à progresser avec un effectif au complet.

🔥 #NBA75 | Ces équipes ont inscrit 𝐥𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 de points sur un quart-temps… ▪ 𝟓𝟖 — Buffalo Braves (1972)

▪ 𝟓𝟕 — Golden State Warriors (1989)

▪ 𝟓𝟕 — Phoenix Suns (1990)

► 𝟓𝟓 — Memphis Grizzlies (2022) 💥#GrindCity pic.twitter.com/ydTICPXdKB —  NBA Stats France 🇫🇷 (@nbastatsfrance) April 10, 2022

C’est l’une des caractéristiques marquantes de cette équipe : cette capacité à ne jamais être satisfait et à toujours en vouloir plus. Et même s’ils ont (encore) marqué les esprits cette nuit, on peut compter sur eux pour qu’ils ne perdent pas le nord en vue des playoffs.

« J’ai l’impression que le moral est bon, mais il y a encore du travail à faire » a pour sa part confié Dillon Brooks, soulignant l’importance de continuer à « trouver un moyen de bien jouer les uns avec les autres ».