Les clichés officiels de la prochaine Air Jordan 4

La Air Jordan 4 est régulièrement alimenté en restockage de coloris « Retro ». Mais cette fois, les amateurs de l’emblématique AJ4 « Military Blue » vont encore devoir attendre.

À la place, « Jordan Brand » a opté pour un « Military Black », reprenant la même association de couleurs, simplement avec du noir à la place à la place du bleu, et une touche de blanc cassé en daim sur la base de la tige. Le « Jumpman » ressort en noir sur fond blanc sur la languette, et inversement au niveau du talon.

La sortie de la Air Jordan 4 « Military Black » est annoncée pour le mois de juin, au prix de 190 dollars.

(Via SneakerNews)

